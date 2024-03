Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại động vật và bệnh cúm gia cầm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND, chỉ đạo tập trung các biện pháp phòng chống.

Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin

Hiện nay trên địa bàn cả nước, dịch cúm gia cầm, dại chó đang diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh dại có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng từ ngày 1/1- 20/2/2024, cả nước đã xảy ra 17 ổ bệnh dại động vật tại 12 tỉnh, thành phố và có 18 ca tử vong trên người (tăng 9 ca so với cùng kỳ 2023), số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại lên đến gần 70.000 người.

Nghệ An có tổng đàn vật nuôi lớn với hơn 34 triệu con gia cầm, gần 40.000 con chó. Năm 2023 xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm, 11 ổ bệnh dại làm 7 người tử vong. Chỉ trong tháng 2/2024, đã xảy ra 2 ổ dịch dại tại huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hoà.

Để chủ động phòng chống bệnh dại, bệnh cúm gia cầm hiệu quả, giảm thiểu tử vong ở người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh có liên quan triển khai kịp thời các chỉ thị, công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật và cúm gia cầm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại, cúm gia cầm theo kế hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh; kịp thời cảnh báo, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch khi mới phát sinh.

Thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc-xin; kiểm tra nguồn gốc, điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở tập kết, buôn bán, chế biến, tiêu thụ, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời bố trí đầy đủ chức danh thú y xã, tập huấn cho đội ngũ thú y cơ sở.

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Triển khai xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Trước mắt xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh dại cấp huyện tại thành phố Vinh; cấp xã tại các huyện Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm tại các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu… Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý đàn vật nuôi; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó mèo; tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định. Đối với đàn gia cầm, tổ chức tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn.

Hướng dẫn chủ chăn nuôi tăng cường áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh, vận động người dân không sử dụng thịt gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm và thịt gia cầm chưa được kiểm dịch, kiểm soát giết mổ…

Các địa phương đang có dịch phải tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm, không để dịch lây lan, kéo dài và phát sinh các ổ dịch mới. Địa phương nào chủ quan, lơ là, không quyết liệt trong chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Kịp thời xử lý triệt để dịch bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế phối hợp, chia sẻ thông tin để giám sát dịch bệnh, điều tra dịch tễ để kịp thời xử lý triệt để dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng thời lượng tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, các quy định của pháp luật về hoạt động chăn nuôi; tuyên truyền người dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp, tăng cường kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trốn tránh kiểm dịch.

Các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.