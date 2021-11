Chủ tịch UBND tỉnh: Các địa phương phải bình tĩnh, chủ động, không lơ là trong phòng, chống dịch

Nghệ An họp bàn phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (Baonghean.vn) - Tính từ ngày 1/11/2021 đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến bất thường, với 1.647 ca nhiễm mới, nhiều ngày gần đây ghi nhận trên 100 ca nhiễm/ngày; 402 ca là F1 dương tính ngay lần xét nghiệm thứ nhất.

Chiều 26/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến các địa phương, thành viên dự họp, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tỉnh thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các địa phương cơ bản đã chủ động triển khai nhuần nhuyễn các biện pháp, phản ứng nhanh khi có các ca F0.

Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp, khi triển khai Nghị quyết số 128 có những điểm khác so với trước đây nên công tác kiểm soát dịch có khó khăn hơn. Số ca nhiễm cao hơn nhiều, đặc biệt là ca cộng đồng, gây áp lực cho các địa phương. Và đâu đó, có lúc, có nơi đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan, đặc biệt là đối với người dân. Thể hiện là số lượng người tiêm 2 mũi vắc-xin từ các tỉnh, thành phía Nam trở về nhiễm Covid-19 chiếm tỷ lệ rất cao (297/803 ca nhiễm).

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng TRIỂN KHAI 8 NỘI DUNG ĐỂ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đã được Trung ương và tỉnh hướng dẫn và kế hoạch của các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị triển khai ngay 8 nội dung.

Trước tiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến dịch trên địa bàn, các quyết định, kế hoạch của tỉnh để cập nhật lại phương án, kế hoạch, kịch bản, đúng với tinh thần của Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Chủ động thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không đề ra các quy định vượt các quy định của cấp trên. Các địa phương căn cứ mức độ nguy cơ phòng, chống dịch để phân vùng, xác định cấp độ dịch để có giải pháp phòng, chống dịch phù hợp.

“Phải bình tĩnh, tự tin, chủ động xử lý tình huống, tuyệt đối không lờ là, chủ quan trong phòng, chống dịch”, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng Các địa phương phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát di biến động dân cư, nhất là những người trở về từ vùng cấp độ dịch 3 và 4. Củng cố lại vai trò của tổ Covid cộng đồng, tăng cường công tác giám sát cộng đồng, vì ở một số địa phương công tác này có biểu hiện lỏng lẻo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly, nhất là cách ly tại nhà.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai các Trạm Y tế lưu động để điều trị các ca F0; hình thành các tổ chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng, nhất là trong thời gian tới khi tỉnh thí điểm triển khai điều trị F0 tại nhà. Khi triển khai, tỉnh sẽ hỗ trợ các địa phương theo điều kiện cụ thể.

Về công tác tiêm chủng, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai tiêm nhanh, kịp thời, an toàn. Làm rõ lý do vì sao có tình trạng trả vắc xin; đồng thời vận động, thuyết phục người dân để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch, hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, các bệnh viện, trường học, chợ, trung tâm thương mại, địa điểm công cộng. Quan tâm triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân; rà soát, ban hành, kiến nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Các thành viên Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp. Ảnh: Phạm Bằng Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, đặc biệt là 5K. Ngành Công an chỉ đạo công an địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch. Khuyến khích người dân tự nguyện đi xét nghiệm để tầm soát Covid. Những trường hợp có biểu hiện bất thường thì đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn.



TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN

Đối với ngành Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai Trạm Y tế lưu động, hướng dẫn các địa phương hình thành các tổ chăm sóc bệnh nhân Covid cộng đồng. Sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những trường hợp được cách ly tại nhà phải đảm bảo đủ điều kiện, đúng quy định, đi kèm với quản lý, giám sát chặt chẽ. Ngành Y tế cũng phải xây dựng phương án thí điểm điều trị F0 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ, tiêm đủ 2 mũi vắc xin, gia đình có điều kiện... tại nhà ở một số địa phương, để báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, quyết đinh trong thời gian tới.

Ngành Y tế cũng phải phối hợp với các ngành Công an, quân sự tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ các nơi điều trị F0, khu cách ly tập trung; Tiếp tục chỉ đạo, cùng các địa phương triển khai công tác tiêm chủng vắc xin đúng kế hoạch phân bổ, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn; Đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo, Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để kiểm tra các địa phương, cơ quan, trong triển khai công tác phòng, chống dịch, nhằm chấn chỉnh hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, phải tăng cường giám sát di biến động dân cư; đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; triển khai và giám sát công tác phòng, chống dịch tại KCN, doanh nghiệp theo phương châm sản xuất thì phải an toàn, an toàn mới sản xuất, khi phát sinh ca F0 thì phải có kịch bản ứng phó hiệu quả; xác định địa điểm cách ly tập trung F1 cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân.

Riêng ngành GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với các địa phương rà soát, tổ chức dạy và học phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế của từng địa phương, nơi nào tổ chức học trực tiếp thì đảm bảo an toàn tối đa cho giáo viên và học sinh. Tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh phối hợp với Nhà trường trong phòng, chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn./.