Chủ tịch UBND tỉnh: Các địa phương phải rốt ráo hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An trình bày tình hình triển khai công tác bồi thường GPMB các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy