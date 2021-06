Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ động, quyết liệt để khống chế, kiểm soát dịch Covid-19 ở Diễn Châu

Sáng 17/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Diễn Châu để bàn và quyết định các phương án cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện Diễn Châu. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, lãnh đạo Sở Y tế, Công an. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, đến thời điểm này đã điều tra, truy vết được khoảng 3.500 trường hợp liên quan với ca bệnh thứ 1. Nhờ sự giúp đỡ của ngành Y tế, huyện đã lấy 5.880 mẫu để xét nghiệm và đã vận chuyển vào TP. Vinh để tiến hành xét nghiệm.

Đối với ca bệnh thứ 2, đến nay huyện đã truy vết được 31 đối tượng F1, nhưng có 30 trường hợp trùng với ca bệnh thứ nhất. Bên cạnh đó, hiện đang có 1 trường hợp ở xã Diễn Trung làm việc tại ở phường Hà Huy Tập, trong thời gian qua thường xuyên đi, về giữa Diễn Châu và TP Vinh, đến nay đã có dấu hiệu sốt và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện báo cáo tình hình dịch trên địa bàn huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi điều tra, truy vết, toàn huyện có 155 trường hợp người dân, 50 trường hợp là cán bộ, chiến sĩ công an có tiếp xúc gần với ca bệnh thứ nhất phải cách ly tập trung; những trường hợp khác thì cho cách ly tại nhà. Huyện đã bố trí các điểm cách ly tại trạm y tế, trường mầm non các xã và điểm cách ly tại Đồn Công an xã Diễn Hải.