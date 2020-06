Chủ tịch UBND tỉnh: Huyện Quế Phong cần hỗ trợ người nghèo và cả những người dám làm giàu

Sáng 13/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Phạm Bằng



XÂY DỰNG ĐƯỢC NHIỀU SẢN PHẨM, MẶT HÀNG THẾ MẠNH

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Quế Phong cho biết, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 9,07%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,98 triệu đồng năm 2015 lên ước đạt 28 triệu đồng năm 2020; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 3.935 tỷ đồng.

Sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả tiếp tục được triển khai và nhân rộng; xuất hiện nhiều mặt hàng, sản phẩm thế mạnh của huyện như: chanh leo, chè hoa vàng, mía nguyên liệu... mang lại lợi nhuận khá lớn.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 . Ảnh: Phạm Bằng

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm giữ gìn và phát huy; đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ nét, chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường.

Về công tác tổ chức đại hội đảng, tính đến ngày 12/6/2020, Đảng bộ huyện có 34/41 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, hiện đang trong quá trình hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt vào cuối tháng 7, tiến tới tổ chức đại hội dự kiến vào tháng 8/2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Quế Phong còn ở mức thấp; tiến độ tăng thu ngân sách chậm lại; xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đặt ra. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; thu hút các dự án đầu tư còn hạn chế, hiệu quả kinh tế xã hội trên địa bàn các dự án mang lại chưa cao.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn hạn chế, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra. Công tác bồi thường tái định cư thủy điện Hủa Na còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết kịp thời, triệt để. Mức sống và thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh và tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo.

QUAN TÂM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên kinh tế - xã hội của huyện nhà đã đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng