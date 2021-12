Chủ tịch UBND tỉnh: 'Không để ai thiếu đói, không để ai không có Tết'

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2021 ước thực hiện 18.056 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Sáng 23/12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ bằng hình thức trực tuyến với 21 địa phương để nghe và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2021; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý I năm 2022.

Kết luận phiên họp trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khối lượng công việc nhiều nhưng kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh là hết sức tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển tỉnh, qua đó tạo động lực, thêm nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đạt được kết quả trên, có sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Thể hiện là sau hơn 2 tháng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được kết quả tích cực, mặc dù số ca nhiễm còn khá cao nhưng tình hình dịch đang được kiểm soát, đảm bảo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai tốt, nhất là công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.