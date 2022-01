Chủ tịch UBND tỉnh: Không để gián đoạn, chậm trễ công việc sau kỳ nghỉ Tết

Nghệ An: Thu ngân sách tháng 1/2022 ước thực hiện 1.660 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 1/2022 ước thực hiện 1.660 tỷ đồng, đạt 11,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2022, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong tháng 1/2022 tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh, có nguy cơ lây nhiễm rộng trong cộng đồng.

Về tình hình kinh tế - xã hội, đang tiếp tục duy trì được đà của năm 2021, đặc biệt là những tháng cuối năm. Các kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, thu ngân sách đạt được kết quả đạt khá, thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; công tác chăm lo cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết được triển khai rộng rãi, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công, đối tượng chính sách kịp thời. Thể hiện là Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 đã huy động được hơn 126 tỷ đồng.

TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐẦU NĂM ĐỦNG ĐỈNH, CUỐI NĂM VỘI VÀNG

Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, các ngành vẫn phải tiếp tục chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các kịch bản phù hợp với tình hình mới; thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ biến động dân cư, nắm chắc tình hình số lượng người trở về quê, đặc biệt là người trở về từ những địa bàn có cấp độ dịch cao.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; tạm dừng các hoạt động lễ hội. Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, cố gắng tiêm mũi 3 cho người dân trước Tết Nguyên đán; chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị điều kiện, phương án cho các tình huống dịch trên địa bàn. Ngành GD-ĐT quan tâm công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục khi học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết.

Nguời đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành triển khai ngay nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được cụ thể hóa trong Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 với 6 quan điểm nội dung trọng tâm, 11 giải pháp chủ yếu, 148 nhiệm vụ cụ thể.

"Tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng, nhất là thời điểm sau Tết; tránh tư tưởng tháng Giêng là tháng ăn chơi. Người đứng đầu các ngành quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ của đơn vị mình, tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm", đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh và yêu cầu các tổ công tác của UBND tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo phân công, hàng quý nghe báo cáo của từng tổ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT quan tâm thực hiện 5 nhiệm vụ: Chủ trì, tham mưu triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp các sở, ngành theo dõi việc triển khai thủ tục, hướng dẫn triển khai Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh.

Tổng hợp báo cáo, đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Xây dựng kế hoạch tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2022.

Ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng; Chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. Ban quản lý KKT Đông Nam tập trung các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp giấy đăng ký đầu tư; Báo cáo thủ tục triển khai xây dựng cảng nước sâu. Ngành Du lịch tiếp tục khôi phục hoạt động du lịch, tuyên truyền quảng bá hoạt động du lịch, khôi phục lại nhân lực phục vụ ngành du lịch, triển khai có hiệu quả cổng thông tin du lịch thông minh.

Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

TỔ CHỨC TẾT VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Nhằm tổ chức Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo đầy đủ cung cầu hàng hóa, kiểm soát chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; Quan tâm, đảm bảo chế độ cho người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng. Tổ chức giao thông vận tải đảm bảo thuận lợi, an toàn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết; Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo đúng quy định, vui tươi, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đặc biệt yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm quy định không sử dụng tiền từ ngân sách để thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà và không sử dụng tài sản, phương tiện công vào mục đích cá nhân.

Về giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thủ tục giải ngân số vốn năm 2021. Đối với các dự án không có điều kiện giải ngân thì có biện pháp thu hồi và bố trí cho các dự án có điều kiện giải ngân. Đối với năm 2022, phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là những vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục... Yêu cầu các cấp, các ngành, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công theo dõi từng dự án theo nội dung tiến độ và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Ngành Tài chính thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách đúng tiến độ, điều hành chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, giảm khoản chi không cần thiết để ưu tiên nguồn kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch, nhiệm vụ cấp bách và hỗ trợ người dân.

Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Ngay sau Tết phải tập trung vào công việc, không để gián đoạn, không để chậm trễ. Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tập trung chuyển đổi số và tăng cường công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

"Giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh hơn, thuận lợi hơn sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm về pháp nổ, uống rượu, bia khi lái xe, các tệ nạn xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tổ chức tốt lễ giao nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo vững chắc an ninh biên giới.