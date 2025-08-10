Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở Mỹ Lý, Huồi Tụ, xây dựng trường liên cấp tại Na Ngoi

Chiều 8/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Mỹ Lý, Huồi Tụ và xây dựng trường liên cấp tại xã Na Ngoi.



Cùng đi có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường…

Bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý vẫn in hằn dấu vết của cơn lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Mỹ Lý, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Toàn xã có 243 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 84 nhà ngập sâu và 86 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời khẩn cấp.

Trước tình hình đó, việc di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn, có điều kiện tái thiết cuộc sống được xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

UBND xã Mỹ Lý đã đề xuất dự án bố trí dân cư tập trung tại 4 bản: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Cha Nga, nhằm quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư mới.

Lãnh đạo xã Mỹ Lý báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về việc khảo sát, lựa chọn các địa điểm tái định cư cho người dân. Ảnh: Thành Duy

Theo phương án được đề xuất, dự án sẽ triển khai theo hình thức di dân tập trung với quy mô 240 hộ dân hiện đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, hoặc không còn đảm bảo điều kiện sống.

Khu tái định cư bản Xằng Trên dự kiến bố trí 82 hộ, diện tích 5 ha, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, điện sinh hoạt, công trình nước sạch tập trung và nhà sinh hoạt cộng đồng, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo phương án xây dựng cầu qua sông Nậm Nơn nối với bản Yên Hòa. Ảnh: Thành Duy

Khu tái định cư bản Xiềng Tắm bố trí 105 hộ, diện tích 12 ha, có đường giao thông, điện, nước sinh hoạt tập trung, nhà sinh hoạt cộng đồng và trường mầm non, tổng vốn đầu tư dự kiến 33 tỷ đồng.

Khu tái định cư bản Yên Hòa dành cho 17 hộ, diện tích 3 ha, với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Còn khu tái định cư bản Cha Nga dự kiến bố trí 36 hộ, diện tích 4 ha, xây dựng đường giao thông dài 2,5 km, điện sinh hoạt, công trình nước tập trung, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Tổng kinh phí cho 4 khu tái định cư khoảng 82 tỷ đồng.

Cầu treo bản Yên Hòa bị lũ cuốn trôi, chỉ còn trụ cầu trơ trọi giữa dòng Nậm Nơn. Ảnh: Thành Duy

Đến xã Mỹ Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp nghe báo cáo tình hình và khảo sát thực địa tại một số khu vực dự kiến bố trí tái định cư.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền xã xem xét kỹ lưỡng các yếu tố địa hình, quỹ đất, giao thông, nguồn nước và sinh kế của người dân để lựa chọn những vị trí phù hợp nhất cho việc xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tiến độ tại vị trí xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Mỹ Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo phương án xây dựng cầu qua sông Nậm Nơn nối sang bản Yên Hòa. Trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 vừa qua, nước sông dâng cao, cuốn trôi cầu treo Yên Hòa, khiến hàng trăm hộ dân của các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt bị cô lập hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng đang khẩn trương triển khai phương án xây dựng cầu mới, bảo đảm kỹ thuật và an toàn, phấn đấu hoàn thành trong vòng 2 tháng để sớm khôi phục kết nối giao thông, phục vụ đi lại và ổn định đời sống người dân.

Máy móc được huy động để san mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ dự án xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua.

Tiếp đó, tại xã Huồi Tụ, đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra điểm sạt lở trên Quốc lộ 16, đoạn qua bản Huồi Khả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra điểm sạt lở trên Quốc lộ 16, đoạn qua bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ. Ảnh: Thành Duy

Tại đây, taluy âm bị sụt lún nghiêm trọng, uy hiếp an toàn của 4 hộ dân sinh sống phía dưới. Cùng thời điểm, tại bản Trung tâm, hiện tượng sạt lở núi cũng đang đe dọa trực tiếp đến 12 hộ dân ở khu vực chân núi.

Quốc lộ 16 sạt lở đang uy hiếp sự an toàn của 4 hộ dân bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ sinh sống phía dưới. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã và khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu khẩn trương lập phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn, thực hiện tái định cư xen dắm theo đúng chính sách hỗ trợ của tỉnh, bảo đảm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Tại bản Trung tâm, hiện tượng sạt lở núi cũng đang đe dọa trực tiếp đến 12 hộ dân xã Huồi Tụ sống ở khu vực chân núi. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác di chuyển đến xã Na Ngoi để khảo sát, kiểm tra địa điểm xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp của xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp của xã Na Ngoi. Ảnh: Thành Duy

Vị trí được lựa chọn để sắp tới khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp của xã Na Ngoi. Ảnh: Thành Duy

Đây là một trong những công trình thuộc chương trình đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại 21 xã biên giới của tỉnh Nghệ An, nhằm thực hiện chủ trương nêu tại Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.