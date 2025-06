Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Đội ngũ người làm báo cần giữ vững 'tâm trong - trí sáng - bút sắc'

Ngân Hạnh - Đình Tuyên - 19/06/2025 18:33

Chiều 19/6, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi đội ngũ những người làm báo trên địa bàn cần tiếp tục giữ vững “tâm trong - trí sáng - bút sắc”, không ngừng đổi mới trước yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.