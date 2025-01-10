Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó vùng 'rốn lũ' ở miền Tây Nghệ An Sáng 1/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đi kiểm tra tình hình, công tác ứng phó lũ lụt tại các xã: Vĩnh Tường và Thành Bình Thọ do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ảnh: Trọng Kiên.

Tại xã Vĩnh Tường, theo báo cáo nhanh, có 515 hộ với 1.370 nhân khẩu nằm trong diện cần di dời theo kịch bản. Đến thời điểm này, địa phương đã di dời 366 hộ, 789 nhân khẩu thuộc diện bị ngập nước. Số hộ còn lại vẫn an toàn, chưa phải di dời. Hiện còn 5 nhà tại thôn Hội Sơn 5 đang bị cô lập.

Về cơ sở hạ tầng, mưa lũ đã làm ngập 35 cầu tràn (dưới 1m nước), gây xói lở, có nguy cơ sập đổ 25 cầu cống, làm ngập 7,6 km đường giao thông nông thôn và nội đồng.

Nước dâng cao tại nhiều khu vực ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: Hồ Tuấn

Thiệt hại về nhà ở khá lớn: 2 nhà bị sạt lở (khối lượng khoảng 75m³ đất đá), 171 nhà ngập dưới 1m, 175 nhà ngập trên 1m, 334 nhà tốc mái. Ngoài ra, 157 công trình phụ tốc mái, sập đổ với diện tích 1.950m² và 415m bờ rào bị cuốn trôi.

Nhiều công trình tập thể cũng hư hỏng nặng, gồm: trụ sở UBND xã Tường Sơn cũ bị tốc mái hoàn toàn (350m²), Trường Tiểu học Hội Sơn bị ngập sâu trên 3m, Trường Tiểu học Tường Sơn tốc mái hoàn toàn khối nhà 2 tầng và công trình phụ (750m²), Trường Mầm non Hội Sơn sập hoàn toàn nhà chờ (250m²).

Ngoài ra, mưa bão còn làm sập 115 cột điện, gãy đổ khoảng 1.025 cây xanh. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 13,5 tỷ đồng.

Nước sông dâng cao đoạn qua xã Vĩnh Tường. Ảnh: Hồ Tuấn

Trước diễn biến phức tạp, xã tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng công an, dân quân, các đơn vị đóng trên địa bàn tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả, xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp đến kiểm tra tình hình tại xã Thành Bình Thọ, địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ cho biết: Các thôn trên địa bàn gồm Tân Thịnh, Tân Cát, Tân Bình, Tân Hợp, Long Tiến, Hùng Thành, Hưng Thành, Vĩnh Thành, Cầu Đất và các thôn, bản thuộc xã Thọ Sơn cũ đều đang bị cô lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ - Nguyễn Thị Thúy An về tình hình trên địa bàn. Ảnh: Trọng Kiên

Toàn xã có 739 hộ bị thiệt hại, trong đó 587 hộ bị ngập sâu từ 0,5 - 4m, 152 hộ bị tốc mái ở mức độ nhẹ và vừa. Giao thông trên địa bàn gần như tê liệt khi 25 tuyến đường bị ngập sâu từ 1 – 2,5m, nhiều khu vực hoàn toàn cô lập.

Về điện, 26 cột điện gãy đổ, nhiều đường dây bị đứt, khiến toàn xã mất điện; đến 10h ngày 1/10 vẫn chưa được khôi phục. Hệ thống sóng điện thoại và mạng Internet cũng chập chờn, gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo và liên lạc.

Lực lượng Quân sự đang tiếp cận khu vực ngập lụt để ứng cứu và tiếp tế cho người dân. Ảnh: Trọng Kiên

Nhiều công trình bị ngập sâu từ 1,5 - 1,7m, gồm trụ sở UBND xã, trụ sở Quân sự xã và 2 nhà văn hóa thôn, trường học bị hư hỏng. Hạ tầng cầu, cống cũng thiệt hại nặng: 3 tràn bị ngập, 2 cầu không thể lưu thông; cầu treo Cây Mít (xã Bình Sơn cũ) bị xô lệch 15 – 20cm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi, động viên người dân trước trận lụt lịch sử. Ảnh: Trọng Kiên

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, tổ chức lực lượng thường xuyên theo dõi mực nước tại khe suối, cầu tràn và các điểm xung yếu để kịp thời xử lý sự cố. Xã cũng cắm biển cảnh báo, lập chốt tạm thời, nghiêm cấm người dân qua lại các cầu tràn khi nước dâng cao, chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Bên cạnh đó, chính quyền xã chỉ đạo các thôn, bản huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên và các đoàn thể hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, gia cố tạm thời bờ ao, bờ ruộng có nguy cơ sạt lở, khơi thông các tuyến mương tiêu thoát nước để giảm tình trạng ngập úng kéo dài.

Người dân xã vùng cao Thành Bình Thọ phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Hồ Tuấn

Qua khảo sát, thị sát tại các xã chịu ảnh hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp chia sẻ, động viên bà con nhân dân bình tĩnh, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát các hộ còn trong vùng nguy hiểm để kịp thời di dời, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Các xã cần tập trung tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của tỉnh để ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và những hộ có nguy cơ cao.

Song song với đó, phải khẩn trương triển khai phương án cung ứng lương thực, nước sạch, thuốc men đến các thôn, bản đang bị chia cắt, đảm bảo tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước hay không được chăm sóc y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân xã Thành Bình Thọ. Ảnh: Hồ Tuấn

Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động lực lượng tiếp cận các khu vực ngập sâu để vận chuyển lương thực, nước uống và hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.