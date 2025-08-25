Thứ Hai, 25/8/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra, nắm thông tin dự báo bão tại Trạm Rađa thời tiết Vinh

Phạm Bằng 25/08/2025 17:25

Chiều 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm thông tin phân tích, dự báo bão số 5 tại Trạm Rađa thời tiết Vinh.

Trạm Rađa thời tiết Vinh thuộc Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đặt trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh).

bna__dsc2002.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm thông tin dự báo bão số 5 tại Trạm Rađa thời tiết Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc2086.jpg
Bão số 5 được trạm phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây. Ảnh: Phạm Bằng

Trạm có nhiệm vụ phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm mà rađa phát hiện được; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị theo phân cấp.

Lãnh đạo Trạm Rađa thời tiết Vinh đã báo cáo diễn biến của cơn bão số 5 trên cơ sở phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 5 của tỉnh Nghệ An.

bna__dsc2065.jpg
Lãnh đạo Trạm Rađa thời tiết Vinh đã báo cáo diễn biến của cơn bão số 5. Ảnh: Phạm Bằng
bna_1_dsc2127.jpg
Lãnh đạo Trạm Rađa thời tiết Vinh đưa ra những khuyến nghị phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 5 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là cơn bão diễn biến phức tạp, được dự báo mạnh, nguy hiểm. Vì vậy, quan điểm là không được lơ là, chủ quan, phải chủ động ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Công tác dự báo, cảnh báo cần được thực hiện một cách chính xác nhất, kịp thời nhất để cấp ủy, chính quyền và người dân chủ động ứng phó bão.

