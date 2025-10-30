Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Biến nhận thức thành hành động, biến Nghị quyết thành kết quả cụ thể trong thực tiễn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo, khát vọng phát triển quê hương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động, biến Nghị quyết thành kết quả cụ thể trong thực tiễn công tác, học tập, lao động và sản xuất.

Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày chuyên đề về các nội dung trong văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giai đoạn 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng



Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt khoảng 8,3 - 8,5%/năm, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần; Thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần; chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp hơn 1,7 lần.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 xếp thứ nhất cả nước; liên tục giữ vững tốp đầu toàn quốc về học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Hệ thống y tế tiếp tục phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật cao.

Công tác giải quyết việc làm, thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai chủ động, thực chất, nâng cao hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, kinh tế chưa tạo được sự phát triển đột phá. GRDP bình quân đầu người còn thấp so với cả nước. Nông nghiệp công nghệ cao chậm được nhân rộng; kinh tế biển, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có mặt chưa hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao, kỹ năng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân chung cả nước.

Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo. Việc phối hợp xử lý công việc của các ban, sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chậm trễ, nhất là trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn đặt ra từ thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có lúc chưa kịp thời. Trách nhiệm, tâm huyết, tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.

Biến nhận thức thành hành động, biến Nghị quyết thành kết quả cụ thể

Nêu rõ các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, Đại hội xác định 5 quan điểm phát triển.

Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch... Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 12% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165 triệu - 190 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12% trở lên...

Nghệ An sẽ thực hiện 3 đột phá phát triển: Thể chế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, về thể chế, tập trung tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản và nhóm kiến tạo phát triển. Về phát triển nhân lực, tập trung phát triển nhân lực có trình độ và kỹ năng nghề cao. Về hạ tầng, tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối, tác động lan tỏa đối với các lĩnh vực, khu vực của tỉnh.

Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội thống nhất thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Phát triển đồng bộ, bền vững các trụ cột kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát triển các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đô thị, khu vực nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng liên kết, hiện đại, bền vững. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống Nhân dân và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và thúc đẩy liên kết phát triển vùng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, hoàn thành Nghị quyết Đại hội hay không là ở việc triển khai tổ chức thực hiện. Trên quan điểm đó, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều hiểu, nắm vững và đồng thuận trong triển khai. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, khách quan, gắn với đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo, khát vọng phát triển quê hương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động, biến Nghị quyết thành kết quả cụ thể trong thực tiễn công tác, học tập, lao động và sản xuất.