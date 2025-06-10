Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì họp trực tuyến toàn tỉnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Sáng 6/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường trong toàn tỉnh.

1.259 dự án phải chuyển chủ đầu tư

Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm rà soát và “xốc lại” toàn bộ tiến độ thực hiện đầu tư công trong bối cảnh Nghệ An vừa chuyển sang hoạt động chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã, phường).

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 10.215 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 9.986 tỷ đồng, còn chưa phân bổ gần 230 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn chưa phân bổ có 18,2 tỷ đồng không còn nhu cầu sử dụng, tỉnh đã có văn bản đề nghị hoàn trả ngân sách Trung ương; 111,6 tỷ đồng thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và 100 tỷ đồng bổ sung cho dự án đường cao tốc Hà Tĩnh – Thanh Thủy, mới được Thủ tướng giao bổ sung trong các tháng 6 và 7/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 4.624 tỷ đồng, tương đương 45,27% tổng kế hoạch và 50,99% kế hoạch vốn giao đầu năm, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (60,26%).

Ngoài ra, tỉnh còn đang giải ngân 973 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công tập trung các năm trước được kéo dài sang năm 2025; đến nay đã giải ngân được hơn 319 tỷ đồng, đạt 32,79% kế hoạch.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Như vậy, dù tiến độ giải ngân của Nghệ An tương đương mức bình quân cả nước, nhưng so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao phấn đấu đạt 100% kế hoạch, tỉnh vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Một trong những nguyên nhân chính được xác định là do từ ngày 1/7/2025, Nghệ An chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Việc chuyển đổi này là bước cải cách quan trọng trong tổ chức bộ máy, song trong giai đoạn đầu đã phát sinh không ít khó khăn, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 1.350 dự án được giao kế hoạch vốn năm 2025; trong đó, chỉ 91 dự án không chịu ảnh hưởng bởi việc chuyển giao khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, với kế hoạch vốn hơn 2.548 tỷ đồng.

Trong khi đó có tới 1.259 dự án phải chuyển chủ đầu tư do thay đổi mô hình tổ chức, với tổng kế hoạch vốn gần 3.092 tỷ đồng. Các dự án này hiện được bàn giao về các các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và UBND các xã, phường.

Bên cạnh những khó khăn chủ quan do chuyển đổi mô hình chính quyền, Nghệ An còn đối mặt với nhiều yếu tố khách quan. Thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ liên tiếp trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công, chất lượng công trình và công tác vận chuyển vật liệu.

Đồng chí Vương Đình Nhuận - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nguồn cung vật liệu xây dựng bị gián đoạn khi nhiều mỏ cát, đá phải tạm ngừng khai thác; trong khi đường giao thông hư hỏng nặng, gây khó khăn cho vận chuyển. Đáng chú ý, nguồn nhân công thiếu hụt do phần lớn lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước thực tế đó, hội nghị đã đánh giá toàn diện quá trình chuyển giao chủ đầu tư và hoạt động của các ban quản lý dự án, nhận diện cụ thể các vướng mắc trong tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khả thi, quyết liệt để hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Rà soát và “xốc lại” toàn bộ tiến độ giải ngân

Tại cuộc làm việc, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Hoàng Phú Hiền cũng đã trao đổi các nội dung cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đấu tư công nói chung và một số các công trình, dự án cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phân tích rõ tác động trực tiếp của tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với tăng trưởng GRDP của Nghệ An; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các chủ đầu tư, đặc biệt ở cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Nhấn mạnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Hồng Vinh đã đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể đối với các dự án và các Ban Quản lý dự án (BQLDA) khu vực. Đồng chí giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo phụ trách tại các BQLDA khu vực còn thiếu. Đồng thời, các cơ quan liên quan phải theo sát tình hình, tháo gỡ kịp thời khó khăn, đảm bảo việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, công trình đúng quy định.

Về nguyên tắc, cấp tỉnh sẽ có không quá 3 BQLDA, do đó 20 BQLDA khu vực hiện nay của tỉnh sẽ không duy trì trong thời gian dài. Do đó, các ban cần chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị bàn giao.

Sau khi hoàn thành chuyển giao các công trình, dự án về cho chủ đầu tư mới, UBND tỉnh sẽ rà soát, phân công lại cán bộ: Một phần điều động về cấp xã, phần còn lại chuyển về ba ban quản lý dự án cấp tỉnh.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các ban quản lý dự án khu vực vẫn phải duy trì hoạt động, báo cáo thường xuyên, đảm bảo chế độ tiền lương, sinh hoạt chi bộ, ổn định tổ chức cho đến khi bàn giao hoàn tất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, sau khi được giao làm chủ đầu tư, phải khẩn trương rà soát toàn bộ dự án trên địa bàn. Dự án nào đủ điều kiện, có nguồn vốn thì chủ động thuê các ban quản lý dự án chuyên ngành làm tư vấn quản lý. Chi phí quản lý phải được điều chỉnh, cập nhật đầy đủ vào dự toán để bảo đảm đúng quy định tài chính.

Đồng chí Lê Hồng Vinh giao nhiệm vụ cho các ban quản lý dự án khu vực và các chủ đầu tư mới khẩn trương hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, khối lượng công việc; đảm bảo chặt chẽ cả thủ tục pháp lý lẫn hiện trường. Ưu tiên bàn giao, tiếp nhận các dự án đã có kế hoạch vốn năm 2025 và các dự án kéo dài từ năm trước để tiếp tục thi công, giải ngân.

Đối với các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục pháp lý khi tiếp nhận dự án; rà soát, đánh giá mức độ cần thiết, khả năng huy động nguồn lực để quyết định các dự án thực hiện.

Các chủ đầu tư không chịu ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi mô hình cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ. Đối với các chủ đầu tư mới tiếp nhận, cần lập kế hoạch thực hiện chi tiết theo tuần, tháng, bao gồm các nội dung: Hồ sơ pháp lý, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, khối lượng và giải ngân. Mỗi đơn vị phải phân công rõ lãnh đạo phụ trách, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu, tư vấn để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị có khối lượng vốn cần giải ngân lớn trong 3 tháng cuối năm phải tập trung tối đa nhân lực, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ giải ngân theo cam kết. UBND các xã, phường được yêu cầu quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, không để việc vận hành chính quyền hai cấp làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Sở Tài chính được giao rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt; đồng thời tham mưu điều chuyển chủ đầu tư với những đơn vị yếu kém, không đảm bảo năng lực.

Các chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện, tiến độ kém sẽ không được giao thêm dự án trong giai đoạn tới. Sở cũng phải khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đẩy nhanh thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho các công trình đang triển khai.

Các sở quản lý chuyên ngành như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp lý còn bất cập, gây cản trở trong quá trình thực hiện đầu tư công.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao kịp thời hướng dẫn các xã, phường tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đồng thời làm việc với các địa phương liên quan đến dự án hồ Bản Mồng để đẩy nhanh tiến độ tái định cư.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi, đôn đốc việc bàn giao dự án, hướng dẫn cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát khả năng giải ngân từng dự án, tham mưu điều chỉnh vốn để bảo đảm đạt mục tiêu giải ngân chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ các Ban Quản lý dự án khu vực, giữ vững tinh thần, trách nhiệm để cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.