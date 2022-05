Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 320 công nhân lao động, cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp FDI.



KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Đặt vấn đề về chương trình gặp gỡ, đối thoại, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Nghệ An phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 đã tác động nặng nề tới đời sống, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp và người lao động. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tỉnh đã khắc phục được các khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội hết sức tích cực.



Điểm lại sơ bộ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đạt được kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, công nhân lao động - những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giúp cho tỉnh kiểm soát được dịch và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An có 13.500 doanh nghiệp đang hoạt động, với hơn 230.000 người lao động, trong đó có 156.000 lao động đã tham gia vào tổ chức công đoàn. Thu nhập bình quân của công nhân lao động là 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Nghệ An còn có 355.000 người lao động đang làm việc tại các địa phương ngoại tỉnh, trong đó có 280.000 người là công nhân lao động.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành nhiều sự quan tâm đến đời sống, việc làm của công nhân lao động; đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo nhiều cơ hội việc làm cho lực lượng lao động trên địa bàn.

Thể hiện là trong giai đoạn 2016-2020, các chính sách của địa phương, Trung ương cho vay để giải quyết việc làm với tổng kinh phí 561 tỷ đồng. Số người thụ hưởng chính sách ưu đãi giải quyết việc làm là 14.812 người. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho khoảng 300.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc mà công nhân lao động đang gặp phải. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách cho người lao động.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của công nhân lao động trước hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động tập trung vào 6 nhóm vấn đề: điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao quản lý phần mềm BHXH, xử lý các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm phục vụ công nhân tại các KCN. Công nhân lao động còn đề xuất được làm thủ tục tạm trú, tạm vắng ngoài giờ hành chính, cung cấp đường dây nóng tại vị trí thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà xã hội, nhà trẻ, chợ, siêu thị công nhân; có cơ chế ưu đãi cho người lao động thuê nhà, mua nhà ở xã hội; một số doanh nghiệp việc chấp hành an toàn lao động chưa tốt, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành việc đối thoại với công nhân...

TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, NHU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Tại hội nghị, các công nhân lao động, cán bộ công đoàn đã trực tiếp đặt câu hỏi đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, xung quanh các nội dung: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước cho người lao động tại các KCN; tiến độ xây nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa cho người lao động tại KCN VSIP, KCN Bắc Vinh; ngành Y tế cần tạo điều kiện cho người lao động đi khám vào ngày Chủ nhật được thanh toán BHYT; đề nghị bố trí chợ để phục vụ nhu cầu của công nhân tại KCN VSIP, KCN Nam Cấm; Tổ chức thí điểm xe bus đưa đón công nhân hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, các công nhân lao động đề nghị giải quyết tình trạng nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, khiến nhiều công nhân bị nhiễm Covid-19 từ tháng 2/2022 nhưng chưa được thanh toán chế độ BHXH; Có giải pháp chấm dứt tình trạng doanh nghiệp lôi kéo lao động của nhau không lành mạnh; Quan tâm xem xét, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân lao động; chấn chỉnh người sử dụng lao động chấp hành đầy đủ pháp luật lao động, không vi phạm quyền lợi của người lao động, không lắng nghe ý kiến của người lao động và công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, trả lời cụ thể một số câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành trả lời cụ thể hơn câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng những ý kiến của công nhân lao động; chia sẻ với những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của người lao động và đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục lắng nghe, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của công nhân lao động, doanh nghiệp để gửi các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ để chung tay tháo gỡ khó khăn cho người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu với chức năng, nhiệm vụ của mình, các ngành quan tâm giải quyết các nhu cầu, kiến nghị chính đáng, để người lao động yên tâm làm việc, có đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh.

Đối với 320 công nhân lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách cũng cần chung tay, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc đảm bảo sức khỏe, trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ lợi ích, tăng cường tính chuyên nghiệp trong lao động sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chấp hành tốt các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm chế độ, chính sách cho người lao động; thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ, hợp tác, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tránh tạo ra bức xúc giữa người sử dụng lao động và người lao động; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, hạn chế các việc tạo ra các mâu thuẫn; kịp thời quan tâm, động viên, khen thưởng người lao động để tạo sự gắn bó, khích lệ người lao động hăng say làm việc.

Đối với LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, phát huy cơ chế đối thoại doanh nghiệp và người lao động; tuyên tuyền đoàn viên công đoàn biết, chủ động phát hiện, chỉ ra những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng tác phong công nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Mặt khác, LĐLĐ tỉnh cũng cần phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng các tiêu chí khen thưởng công nhân lao động, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại KCN Bắc Vinh; tiếp tục tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của người lao động, tổ chức công đoàn gửi các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nắm bắt kịp thời việc chấp hành pháp luật lao động, các chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm, tham mưu hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách cho người lao động; tích cực đôn đốc các nhà đầu tư triển khai nhanh, có hiệu quả các dự án nhà ở xã hội, thu hút các dự án đầu tư đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ cho người lao động như chợ, siêu thị, trường mầm non, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an ninh trật tự cho công nhân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng phải tích cực việc kiểm tra, giám sát việc thu tiền sử dụng điện, nước của công nhân đang ở trọ để làm sao đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; hình thành các đường dây nóng trong KCN, doanh nghiệp để người lao động khi cần thiết để phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi không đóng BHXH; đề xuất, trình hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho công nhân động; tạo điều kiện hỗ trợ vị trí thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư xây dựng các dịch vụ phục vụ người lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao tính quy mô, bài bản của Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động. Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến, nguyện vọng của công nhân lao động trước hội nghị đã thực hiện kịp thời, sát sao, nội dung phong phú, điển hình. Tại hội nghị, các ý kiến của công nhân lao động là thẳng thắn và Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã trả lời, giải đáp trách nhiệm, sát thực tế, tạo ra được không khí gần gũi, chia sẻ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn công nhân lao động tiếp tục nỗ lực, rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thường xuyên tham gia, đóng góp có giá trị vào hoạt động của công đoàn. Đối với các doanh nghiệp tiếp tục coi người lao động là tài sản lớn nhất của mình để chăm lo, quan tâm, hỗ trợ, tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của công nhân.