Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khảo sát địa điểm xây dựng tái định cư cho người dân ở xã biên giới Mường Típ Chiều tối 7/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp lên xã biên giới Mường Típ kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10; đồng thời, khảo sát các địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng.



Cùng đi có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường…

Vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ được lựa chọn để bố trí dân cư tập trung cho cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong, xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Do tác động của bão, từ rạng sáng 28/9 đến ngày 30/9, trên địa bàn xã Mường Típ xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về nhà cửa, nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng.

Tuyến đường bê tông vào bản Huồi Khí bị hư hỏng hơn 500m, cuốn trôi 4 cống, khiến người và phương tiện không thể qua lại; trong bản có 2 điểm trường bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát tại vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Ải, kè chống sạt lở dài 50m, cao 2,5m bị cuốn trôi hoàn toàn, đe dọa nhà công vụ giáo viên và sân thể thao.

Dọc khe bản Na Mỳ, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho 50 hộ dân (250 nhân khẩu) và 2 điểm trường với 47 học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn khảo sát tại vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ Biên phòng và xã Mường Típ thống nhất cao với lựa chọn vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ được lựa chọn để bố trí dân cư tập trung cho cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong, xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Để sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân, xã Mường Típ đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp, gồm: 3 tỷ đồng để sửa chữa tuyến đường vào bản Huồi Khí; 1 tỷ đồng để xây dựng lại kè chống sạt lở Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Ải và 3 tỷ đồng để xây dựng bờ kè dọc khe bản Na Mỳ, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và trường học.

Ngoài việc khắc phục hạ tầng bị thiệt hại, xã Mường Típ cũng đề xuất dự án bố trí dân cư tập trung cho cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong nhằm ổn định cuộc sống lâu dài của người dân trước nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Lãnh đạo xã Mường Típ báo với với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác về vị trí lựa chọn tái định cư cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong. Ảnh: Thành Duy

Đây là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, nước khe dâng cao và chảy xiết, nhiều thời điểm bị cô lập hoàn toàn, gây khó khăn cho sinh hoạt, học tập và tiếp cận y tế.

Với vị trí xen giữa 2 nguồn nước lớn là sông Nậm Mộ và khe Nậm Típ, cụm bản này không còn đảm bảo an toàn lâu dài, đặc biệt là đối với 18 hộ dân (98 nhân khẩu), trong đó có nhiều học sinh phải vượt khe để đến trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo Sở Xây dựng làm việc với lực lượng Biên phòng để chuyển giao khu đất thành khu tái định cư. Ảnh: Thành Duy

Nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp khảo sát vị trí tái định cư mới tại khu vực Đồn Biên phòng cũ, nằm dọc Tỉnh lộ 543D, cách khu dân cư hiện tại khoảng 2,5 km. Vị trí này có điều kiện thuận lợi về mặt bằng, phù hợp xây dựng nhà ở, công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 19,5 tỷ đồng, dự án sẽ bố trí ổn định lâu dài cho 18 hộ dân (98 nhân khẩu) thuộc cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong, giúp người dân an cư, yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát tại bản Ta Đo, xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Mường Típ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã khảo sát tại bản Ta Đo.

Vị trí của bản Ta Đo hiện hữu từng hứng chịu lũ ống, lũ quét vào các ngày 21 và 27/7/2025, khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng, đến nay, người dân vẫn chưa thể khắc phục và không thể tiếp tục sinh sống tại vị trí cũ.

Trận lũ vào cuốn tháng 7 vừa qua vẫn để lại hậu quả nặng nề cho địa phương. Ảnh: Thành Duy

Nhiều nhà dân bị hư hỏng chưa thể khắc phục. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, trên địa bàn còn một số hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn. Việc bố trí xen ghép định cư tại chỗ gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng, trong khi các vị trí khả thi đều đã được sử dụng. Vì vậy, việc di dời dân đến nơi an toàn, có điều kiện ổn định sinh sống và sản xuất là yêu cầu cấp thiết.

Vị trí tái định cư mới cách khu dân cư hiện tại khoảng 5 km, nằm trên tuyến Tỉnh lộ 543D. Khu vực này đảm bảo mặt bằng xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành và xã Mường Típ khi đến khảo sát tại bản Ta Đo. Ảnh: Thành Duy

Dự án dự kiến bố trí 27 hộ dân với 120 nhân khẩu thuộc bản Ta Đo, bảo đảm các điều kiện về giao thông, điện, nước. Tổng mức đầu tư khoảng 19,5 tỷ đồng, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, an cư và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã đến kiểm tra tại Trường Mầm non xã Mường Típ. Trong đợt mưa lũ vào tháng 7/2025, địa điểm trường bị nước ngập cao. Tại đây, đồng chí đã trao đổi các phương án cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho trường học mỗi khi mưa lũ về.

Trong đợt lụt vào cuối tháng 7, Trường Mầm non xã Mường Típ bị ngập lụt. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát tại Trường Mầm non xã Mường Típ bị ngập lụt. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, vượt khó của chính quyền và nhân dân xã Mường Típ trong ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão; đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trò chuyện, động viên giáo viên Trường Mầm non xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trò chuyện, động viên học sinh xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Qua khảo sát các điểm dự định tái định cư, người đứng đầu UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với xã Mường Típ trong việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và triển khai các dự án tái định cư, đảm bảo quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, bảo đảm tính bền vững và an toàn, thích ứng trước biến đổi khí hậu.