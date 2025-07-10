Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, kết nối trực tuyến tới 130 xã, phường Sáng 7/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự phiên họp có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường.

Giữ nhịp tăng trưởng và ổn định xã hội

Trong 9 tháng năm 2025, Nghệ An tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai chồng thiên tai.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025. Ảnh: Thành Duy

Trong quý III, 3 cơn bão lớn số 3, 5 và 10 đã liên tiếp đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và làm đảo lộn đời sống của nhân dân.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, toàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, 9 tháng đạt 8,61%, xếp thứ 11/34 địa phương toàn quốc và thứ 2/5 tỉnh, thành vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc báo cáo về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

Thu ngân sách đạt 20.015 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 18.513 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.392 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành “Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột” trong năm 2025, được Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời, Nghệ An giải quyết việc làm cho hơn 34.200 lao động.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh bão lũ liên tiếp, công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên, chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm đời sống nhân dân.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp, kịp thời sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành được triển khai ổn định từ ngày 1/3/2025; chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 và bước đầu đi vào nề nếp.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, diễn ra từ ngày 1–3/10, đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới cho toàn hệ thống chính trị bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được đổi mới theo hướng quyết liệt, linh hoạt và thực chất hơn. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ rệt; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức và vận hành mô hình chính quyền mới. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục mở rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các xã, phường và giám đốc các sở, ngành báo cáo tình hình, đề xuất các kiến nghị về khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ trăn trở trước thiệt hại nặng nề do 3 cơn bão liên tiếp gây ra với tổng thiệt hại khoảng 7.550 tỷ đồng, trong đó, gần 530 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết: Tỉnh đã xây dựng bản đồ ngập lụt toàn tỉnh, qua đó, đề nghị cắm mốc cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; đồng thời, cần đánh giá tổng thể, lựa chọn khu tái định cư an toàn, gắn với ổn định sinh kế cho người dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời, tập trung khôi phục sản xuất sau bão, lụt.

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị tốt cho vụ Đông và vụ Xuân, đồng thời, tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với tinh thần chủ động, quyết liệt hơn.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các đơn vị bảo đảm hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng nghỉ theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP trước ngày 15/10/2025, đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, các địa phương nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi ở cấp xã có thể làm việc trực tiếp với Sở Tài chính, không cần thông qua văn bản trung gian. Đồng chí cho biết, từ năm 2026, tỉnh sẽ thực hiện phân cấp và giao dự toán đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cấp xã trong quản lý, điều hành ngân sách.

Nỗ lực tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn nước rút

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực, tinh thần chủ động của chính quyền cấp xã, phường, dù mới đi vào hoạt động hơn 3 tháng nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp với mô hình mới, xử lý hiệu quả nhiều công việc phát sinh trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là sau các đợt thiên tai liên tiếp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và lực lượng tuyến đầu, nhất là Công an, Quân sự, đã không quản ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Ghi nhận những kết quả về kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cần nỗ lực tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa, lũ sau bão để khẩn trương khôi phục nhanh nhất hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân; đồng thời, chủ động theo dõi, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống.

Các đại biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về phát triển kinh tế, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu: Từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải rà soát tình hình thực hiện 9 tháng, bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 2025, trong đó, quý IV phải đạt từ 11 đến 13% để đạt mục tiêu tăng trưởng 9,5-10,5% năm nay.

Đồng chí cũng yêu cầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để đóng góp vào tăng trưởng chung; hỗ trợ thúc đẩy, khuyến khích tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương và các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát lại dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thiện, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại phiên họp tháng 10/2025.

Các đại biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ và sớm đưa dự án đi vào hoạt động; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; gắn với đó tiếp tục nâng cao vai trò trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thực hiện đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập trung nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch khoa học, thuận lợi cho phát triển của vùng và chỉ đạo; nghiên cứu, sắp xếp tài sản công hợp lý và hiệu quả nhất, đầu tư các trụ sở không đáp ứng yêu cầu công tác; hoàn thiện cơ sở vật chất các trường điểm, bệnh viện tuyến tỉnh; đầu tư các tuyến đường để mở rộng không gian phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai các dự án động lực, trọng điểm: Cảng Hàng không quốc tế Vinh; các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Dự án Điện khí LNG Quỳnh Lập; Cảng nước sâu Cửa Lò…

Đồng thời, người đứng đầu UBND tỉnh cũng giao tham mưu lựa chọn công trình, dự án có ý nghĩa để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cung cấp, bổ sung hồ sơ Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan theo quy định.

Các đại biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước tổ chức rà soát, đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số trong trường học, giúp mỗi học sinh, sinh viên trở thành “hạt nhân lan tỏa” trong cộng đồng, mỗi gia đình có một người biết, có thể hỗ trợ hàng xóm, người thân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn. Các Tổ công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tích cực bám sát các địa phương đã được phân công để nắm bắt tình hình và hướng dẫn, xử lý các khó khăn của địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường trong toàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và kỳ họp chuyên đề (nếu có); khẩn trương tham mưu triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các các sự kiện chính trị quan trọng.

Cũng tại phiên làm việc, UBND tỉnh đã cho ý kiến nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.