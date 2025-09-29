Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 Sáng 29/9, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Nhiều khu dân cư tại xã Lam Thành đang bị cô lập. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Lam Thành, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kết hợp gió mạnh từ bão số 10 đã gây ngập lụt nhiều xóm ngoài đê Tả Lam (xã Châu Nhân cũ).

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, các xóm 1, 2, 5 (xã Hưng Lợi cũ), xóm 7, 8, 9, Phú Xuân (xã Châu Nhân cũ)... đang bị nước cô lập, ảnh hưởng đến 1.563 hộ với 5.170 nhân khẩu. Dự báo thủy triều lên trong chiều nay, cộng thêm nước nguồn đổ về, mực nước có thể dâng thêm khoảng 40cm, nguy cơ cô lập ngày càng nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại các xóm ngoài đê Tả Lam, xã Lam Thành. Ảnh: Thành Duy

Bão số 10 đã làm 3.900 hộ dân trên địa bàn bị tốc mái nhà, toàn bộ 12/12 trường học hư hỏng, nhiều thiết bị dạy học bị hủy hoại; trụ sở UBND xã, công an xã, Đảng ủy – HĐND – UBND xã đều hư hỏng nặng; cây xanh, cột điện gãy đổ la liệt.

Nhiều khu dân cư tại xã Lam Thành ngập trong nước. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra các điểm xung yếu. Địa phương đã di dời 202 hộ, với 383 nhân khẩu khỏi nhà ở không kiên cố, khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Một số xóm đã bị ngập cục bộ như Hồ Sơn, Trường Sơn, Bắc Thung; sạt lở xảy ra tại khu vực Khe Mít (xóm Trường Sơn) và dọc bờ sông Đào (xóm Sa Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại khu vực cống Bara Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Thiệt hại vật chất tại địa phương cũng rất nặng nề, theo thống kê sơ bộ hơn 1.000 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa; 800 mét tường rào bị đổ sập; 22 công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị ảnh hưởng; Trung tâm Y tế Nam Đàn tốc toàn bộ mái tôn khu nhà khám, chữa bệnh, diện tích gần 1.000m².

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tình hình thiệt hại dọc bờ sông Đào, xóm Sa Nam, xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Nhiều nhà dân tại xóm Sa Nam, xã Vạn An nằm chênh vênh bên sông Đào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi người dân xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Trưa 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp tục đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10 tại xã Đại Đồng. Có mặt tại Trường Mầm non Thanh Lĩnh, đồng chí trực tiếp chứng kiến toàn bộ hệ thống mái tôn bị gió bão cuốn bay, nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Không chỉ trường học, trên địa bàn xã, nhiều ngôi nhà dân bị tốc mái; hệ thống hạ tầng giao thông, điện, sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hiện cấp ủy, chính quyền xã đang huy động lực lượng khẩn trương thống kê, rà soát mức độ thiệt hại, đồng thời, triển khai các biện pháp khắc phục bước đầu để người dân sớm ổn định chỗ ở.

Tại xóm Trường Sơn, xã Vạn An, nhiều khu dân cư cũng bị cô lập do nước dâng cao. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng Quân đội đem xuồng hỗ trợ xã Vạn An tiếp cận các khu dân cư bị cô lập. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau bão, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở các địa phương đã đồng loạt tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng công an, quân sự cùng cán bộ xã, xóm trưởng nhanh chóng tỏa xuống cơ sở, tập trung khắc phục hậu quả.

Cây gãy đổ được khẩn trương dọn dẹp trên các trục đường để bảo đảm giao thông; các vùng trũng thấp được kiểm tra, theo dõi sát sao, giữ an toàn cho nhân dân. Song song đó, công tác thống kê thiệt hại được tiến hành khẩn trương... từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cơ sở, nhân dân trong công tác ứng phó bão số 10.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sát sao và việc triển khai đồng bộ các biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ”, thiệt hại đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất, đặc biệt là không có thiệt hại về người.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan trong những ngày tới, bởi nguy cơ nước dâng, sạt lở đất và dịch bệnh sau bão vẫn còn tiềm ẩn.

Trường Mầm non Thanh Lĩnh, xã Đại Đồng bị tốc mái tôn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại Trường Mầm non Thanh Lĩnh, xã Đại Đồng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho các khu vực đang bị cô lập, các gia đình chính sách, neo đơn, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau; đồng thời, cần tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, ngay sau khi nước rút, các địa phương phải khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Việc ổn định đời sống nhân dân phải gắn với việc nhanh chóng tái thiết sản xuất, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, trường học, cơ sở y tế, đưa nhịp sống trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi phương án khắc phục vụ với lãnh đạo Sở Xây dựng và xã Đại Đồng. Ảnh: Thành Duy

Không dừng lại ở khắc phục trước mắt, qua nắm bắt tình hình từ thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu có những giải pháp căn cơ, lâu dài, nghiên cứu những phương án tối ưu để tái thiết hạ tầng theo hướng an toàn, thích ứng và bền vững với thiên tai.