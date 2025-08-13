Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo Chiều 13/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến làm việc tại Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo có đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo Sở.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn ngày càng ổn định

Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1/3/2025 trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ chuyển sang.

Sở kế thừa những kết quả của các cơ quan tiền thân, tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nghệ An có diện tích 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên; dân số gần 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 507,5 ngàn người, chiếm 13,24% dân số toàn tỉnh, gồm 47 thành phần dân tộc thiểu số.

Từ ngày 1/7/2025, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Nghệ An chưa được phân định theo đơn vị hành chính mới, tuy nhiên tương ứng với địa bàn cũ, đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc vùng này có 62 xã.

Đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Qua đánh giá tại cuộc làm việc cho thấy, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu nhiều cơ chế, chính sách và chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc; trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 với 10 dự án thành phần.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư của chương trình đang góp phần làm thay đổi tốt hơn bức tranh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An: kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, điện lưới, nước sinh hoạt...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các nội dung đầu tư, hỗ trợ có liên quan trực tiếp đến người dân đã mang lại những hiệu quả tích cực, tạo sinh kế, nâng cao dân trí, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, nâng lên theo từng năm. Nổi bật là tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân hằng năm đều trên 3%, đạt chỉ tiêu; thu nhập bình quân của người cuối năm 2024 đạt khoảng 38,4 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương có số lượng đồng bào có đạo đông, trong đó nổi bật là hai tôn giáo lớn: Công giáo với khoảng 300.000 tín đồ và Phật giáo với khoảng 170.000 tín đồ.

Trong những năm qua, các cơ quan tiền thân và Sở Dân tộc và Tôn giáo hiện nay đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, ban hành chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan; tiến hành nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong lĩnh vực này…

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Từ những hoạt động trên, đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách, công tác phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; công tác tôn giáo; đặc biệt là thực hiện các dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc đã ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực Sở phụ trách, trong bối cảnh có nhiều tác động khách quan và chủ quan, đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo còn mỏng; song tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn ngày càng ổn định, không để phát sinh “điểm nóng".

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo quan tâm 4 nhiệm vụ trọng tâm: Sớm tham mưu kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo theo hệ thống dọc gắn với tổ chức tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; đồng thời rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp, sát với biên chế được giao và phân công cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng đề nghị Sở phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả công tác đối ngoại với Lào; tổng hợp nhu cầu sát thực tế, lấy ý kiến đầy đủ, đề xuất Trung ương nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, để sau khi được phê duyệt phải tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực mà ngành Dân tộc và Tôn giáo đã đạt được thời gian qua; đặc biệt, trong bối cảnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này rất lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống, phong tục, tập quán văn hóa và quyền tự do tín ngưỡng của một bộ phận lớn người dân Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã định hướng những nội dung trọng tâm trong thời gian tới đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trước hết, đồng chí đề nghị phải xác định rõ được vai trò của già làng trưởng bản, chức sắc chức việc, những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo để từ đó cùng phối hợp thực thi tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên toàn tỉnh; đặc biệt thường xuyên cập nhật, phổ biến và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị mới, nhất là các văn bản thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, quản lý tài nguyên, phát triển hạ tầng, giáo dục y tế phải chặt chẽ, có những giải pháp mang tính bền vững, lâu dài.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sở cũng cần chủ động hơn nữa trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hiện hành; tham mưu các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để có những đề xuất cụ thể nhằm quản lý tốt hơn các hoạt động tôn giáo, đảm bảo đúng quy định pháp luật và nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Đối với công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu các quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và cấp xã.

Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Dân tộc và Tôn giáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Gắn với đó, tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, Sở cần chú trọng công tác nắm tình hình cơ sở và đối ngoại; thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề nảy sinh, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Dân tộc và Tôn giáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt quan tâm đến sinh kế, an cư và giáo dục cho đồng bào, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: cán bộ, công chức, viên chức của Sở cần nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân, hướng tới mục tiêu chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xem đây là giải pháp mang tính nền tảng; đồng thời, phối hợp tham mưu cho tỉnh triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm sát với yêu cầu và tầm vóc của chương trình.

Song song với đó, cần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở; chăm lo, tăng cường nền quốc phòng, an ninh; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo để cùng tham gia xây dựng quê hương.

Đồng chí cũng đề nghị Sở triển khai hiệu quả vận động nhân dân ủng hộ các công trình, dự án, nhất là những dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn tỉnh, trước mắt là tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Thành Duy

Trước khi kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy năng lực, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.