Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025 Sáng 15/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025.

Cùng dự có đồng chí Chu Thế Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Một thửa đất đấu giá 2 lần

Tại phiên tiếp, ông Thái Quang Nhật ở xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị tỉnh xem xét, giải quyết quyền lợi của gia đình đối với thửa đất diện tích 156,7m² tại Khu quy hoạch chia lô đất ở thuộc các xóm: Yên Xá, Yên Khang, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Quang Nhật ở xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Theo trình bày, thửa đất này có nguồn gốc do ông Nguyễn Chí Thông trúng đấu giá năm 2012, sau đó, chuyển nhượng qua các chủ sử dụng tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Lý, ông Thái Quang Nhật. Tiếp đó, ông Nhật tặng cho con gái là bà Thái Thị Hải Yến, người đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lô đất nêu trên thực tế đã được đưa ra đấu giá và cấp GCNQSDĐ trước đó cho bà Hoàng Thị Thu Hằng vào năm 2011. Cụ thể, ngày 21/6/2011, Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất TP. Vinh (cũ) tổ chức đấu giá tại khu vực này, bà Hằng trúng đấu giá lô đất và được cấp GCNQSDĐ ngày 4/10/2011.

Tuy nhiên, đến ngày 27/4/2012, UBND TP. Vinh (cũ) tiếp tục tổ chức đấu giá thửa đất trên. Ông Nguyễn Chí Thông trúng đấu giá lô đất này trong lần đấu giá thứ hai.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Như vậy, tại thời điểm đấu giá năm 2012, thửa đất trên vẫn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Hoàng Thị Thu Hằng nên việc đưa lô đất này vào quỹ đất đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá lần hai và cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Chí Thông, sau đó chuyển nhượng qua các chủ sử dụng tiếp theo là không đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Luật sư Trọng Hải - đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Vụ việc này trước đây ông Thái Quang Nhật đã gửi đơn kiến nghị đến UBND TP. Vinh (cũ) đề nghị xem xét, giải quyết. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền giải quyết được chuyển về UBND phường Vinh Hưng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết cuối cùng.

Đồng chí Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo phường Vinh Hưng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đoàn Luật sư tỉnh đã lần lượt phát biểu, nêu rõ quan điểm và hướng xử lý đối với vụ việc trên tinh thần khách quan và đúng quy định pháp luật.

Xử lý vừa chặt chẽ, vừa đơn giản hóa thủ tục

cho người dân

Kết luận nội dung phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, qua nghe báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, ý kiến các sở, ngành liên quan và xem xét hồ sơ vụ việc, có thể khẳng định nguyên nhân đã rõ ràng.

Khiếu nại, kiến nghị của công dân là chính đáng và có cơ sở; lỗi thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình phê duyệt, tổ chức thực hiện và đấu giá đất.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc xử lý vụ việc này có thể thực hiện theo 2 hướng.

Thứ nhất, công dân có quyền khởi kiện ra tòa án - cơ quan đại diện cho pháp luật, bảo đảm tính khách quan và minh bạch nhất. Tòa án sẽ xem xét, phán quyết rõ đúng sai, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của các bên liên quan. Đây là phương án chặt chẽ về mặt pháp lý nhưng có thể kéo dài thời gian.

Hướng thứ hai là cách tiếp cận chủ động, thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền. Khi đã xác định sai thì phải thẳng thắn sửa. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Thấy sai là phải sửa và sửa từ gốc.

Tuy nhiên, do vụ việc liên quan đến tài sản, tài chính và ngân sách Nhà nước nên quá trình xử lý cần được tiến hành chặt chẽ, thận trọng; đồng thời, cách tiếp cận xử lý cũng theo hướng đơn giản hóa thủ tục để người dân sớm được hưởng quyền lợi hợp pháp.

Công dân và đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh chỉ rõ: Trước đây, khi chưa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc UBND TP. Vinh (cũ). Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Vinh Hưng là đơn vị kế thừa toàn bộ trách nhiệm và hồ sơ liên quan, do đó, cần chủ động triển khai các bước xử lý.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Vinh Hưng sớm ban hành văn bản hoặc thông báo kết luận, khẳng định rõ việc cấp GCNQSDĐ trước đây là chưa đúng quy định; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để phường Vinh Hưng thực hiện đúng quy định pháp luật trên quan điểm thỏa thuận, thống nhất giữa người dân và chính quyền trong khuôn khổ pháp luật.

Đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tại thời điểm xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu phương án xử lý cụ thể, làm rõ trách nhiệm từng bên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2025.