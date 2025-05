Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tiếp xúc cử tri xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn Chiều 29/5, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Anh Sơn tiếp xúc cử tri xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu HĐND huyện Anh Sơn.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri xã Cao Sơn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và huyện Anh Sơn trong 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đại biểu HĐND tỉnh cũng thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh vào giữa năm 2025.

Cử tri xã Cao Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời, nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện.

Cử tri xã Cao Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Cao Sơn phản ánh, trên địa bàn xã có 2 tuyến đường đã được HĐND huyện Anh Sơn đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa triển khai thực hiện. Vì vậy, cử tri đề nghị các các ban, ngành cấp tỉnh bố trí vốn để khởi công 2 tuyến đường nêu trên.

Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị các cấp quan tâm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ cây xăng Cao Sơn đi xã Long Sơn hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân trong vùng.

Cử tri cho rằng, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách xã đã cống hiến cho địa phương trong thời gian dài, tiêu chuẩn bằng cấp không thua kém cán bộ công chức cấp xã, nay vì sáp nhập họ phải nghỉ việc theo chủ trương chung, rất thiệt thòi; vì vậy cử tri đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn sau sáp nhập.

Cử tri xã Cao Sơn nêu phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh cần cây chè gay Cao Sơn vào danh mục hỗ trợ cụ thể trong xây dựng chính sách hỗ trợ do thiên tai.

Cử tri còn băn khoăn, lo lắng trước vấn nạn thực phẩm giả, kém chất lượng mà các cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua, đặc biệt là các hàng hoá thiết yếu liên quan đến sức khỏe con người như thuốc tây giả, nước mắm giả, bột ngọt giả, nước ngọt giả… Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Liên quan đến hạ tầng viễn thông phục vụ dịch vụ công, cử tri xã Cao Sơn bày tỏ ý kiến, hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn trong thời gian qua thường xuyên bị gián đoạn, gây khó khăn trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh, huyện và các cấp, ngành có các chính sách để nâng cao chất lượng đường truyền, đảm bảo phục vụ tốt hơn trong quá trình chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị về: hỗ trợ kinh phí đo địa giới hành chính; giải quyết việc làm cho người lao động; phòng chống tham nhũng; công tác cán bộ sau sắp xếp; hạ tầng giao thông nông thôn; chậm chi trả tiền hỗ trợ chăn nuôi do thiên tai, dịch bệnh; ... cũng được cử tri phản ánh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ và nhân dân để Cao Sơn hôm nay xã có diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song những tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư FDI được duy trì, các chính sách thu hút đầu tư được thực hiện một cách thông thoáng. Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được tỉnh quan tâm, thực hiện quyết liệt, đến nay đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa được hơn 17.000 căn nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri vì sự phát triển của địa phương, của tỉnh và đã trực tiếp trao đổi, trả lời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tuy vậy, hiện nay công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, một số đối tượng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng rất manh động. Nghệ An có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu, đường tiểu ngạch bởi vậy việc kiểm soát hàng hóa lưu thông cũng gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cử tri xã Cao Sơn chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành để cùng nhau đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.