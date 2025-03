Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nhanh chóng gỡ vướng pháp lý, nối lại đấu giá đất sau 5 tháng gián đoạn Yêu cầu trên được đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 tổ chức vào sáng 7/3.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp trên, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang đã báo cáo về những vướng mắc pháp lý dẫn đến hoạt động đấu giá đất của Nghệ An bị gián đoạn sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Theo đó, trước đây, bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Luật Đấu giá kể cả khâu lựa chọn tổ chức bán đấu giá và khâu tiến hành đấu giá.

Tuy nhiên, tại Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

Song khi căn cứ vào Luật Đấu thầu thì không có căn cứ để xác định gói thầu lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất là gói thầu dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn; đồng thời cũng không có văn bản làm cơ sở căn cứ để lập dự toán gói thầu này.

Cơ cấu đóng góp từ thu tiền đất vào tổng thu ngân sách Nghệ An năm 2024. Đơn vị: tỷ đồng. Đồ họa: Thành Duy

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã có hướng dẫn về xác định gói thầu dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn.

Tuy nhiên, vướng mắc còn lại là vẫn chưa xác định được căn cứ để lập dự toán gói thầu lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3/2025, sau khi nghe ý kiến các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Nghệ An Lê Hồng Vinh đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trong tuần từ 10- 14/3 bố trí ngay cuộc họp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về pháp lý nhằm nối lại hoạt động đấu giá đất sau 5 tháng gián đoạn.

Thu từ tiền sử dụng đất là một khoản thu quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách. Năm 2024, tổng thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 25.517 tỷ đồng, riêng thu tiền sử dụng đất là 10.185 tỷ đồng, trong đó nguồn thu lớn nhất đến từ các nhà đầu tư dự án Eco Central Park và VSIP.

Mục tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2025 trong tổng mục tiêu thu ngân sách và số thu thực hiện được trong 2 tháng đầu năm. Đồ họa: Thành Duy

Theo dự toán HĐND tỉnh Nghệ An giao, tổng thu ngân sách của Nghệ An năm 2025 là hơn 17.726 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất 4.500 tỷ đồng.

Mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2025 đạt 10,5% như chỉ tiêu Chính phủ giao.

Trong đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng, riêng thu tiền sử dụng đất đạt 10.270 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, trong 2 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã thu được gần 1.732 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đã đạt 38,5% dự toán HĐND tỉnh giao và 96,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, so với mục tiêu tại kịch bản tăng trưởng còn cách xa, trong khi đó dự kiến thời gian tới sẽ còn gặp nhiều tác động đến hoạt động đấu giá đất khi không tổ chức cấp huyện.

Vì vậy, việc sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý nối lại hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất có vai trò rất quan trọng đối với thu ngân sách, vừa bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản.