Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng ngành Du lịch nhân ngày truyền thống

Chiều 6/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2020). Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Du lịch Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với quá trình phát triển 60 năm ngành Du lịch Việt Nam, ngành Du lịch Nghệ An có 25 năm hình thành và phát triển. Dù thời gian chưa dài nhưng du lịch Nghệ An đã có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Việc Nghệ An nằm trong rất ít địa phương được thành lập Sở Du lịch thể hiện vai trò quan trọng đối với ngành Du lịch chung của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong thời gian qua, du lịch Nghệ An có một số thành tích rất đáng ghi nhận. Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung thực hiện Nghị quyết của Trung ương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Du lịch tỉnh tiếp tục nỗ lực mức cao nhất, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Việc thu hút đầu tư hạ tầng du lịch trong thời gian qua đạt những kết quả cơ bản, một số dự án của các tập đoàn lớn đã về đầu tư tại Nghệ An. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, minh chứng toàn tỉnh có hơn 20.000 phòng, 3 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao. Cùng đó, các doanh nghiệp lữ hành hoạt động trên địa bàn khá tích cực, trong đó có một số doanh nghiệp lớn.

Sản phẩm du lịch của tỉnh từng bước được đa dạng hóa, phù hợp với đặc thù của Nghệ An, như là du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái.

Ngành Du lịch cũng thực hiện tốt công tác quảng bá với không gian ngày càng rộng, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của Nghệ An. Nguồn nhân lực ngày càng tiến bộ, được khách du lịch và người dân đánh giá tốt. Từ đó, tạo được hình ảnh Nghệ An là điểm đến thân thiện và mến khách.

Du lịch biển của Nghệ An chưa phát triển đúng với tiềm năng, chưa gắn kết được với các tour, tuyến. Ảnh tư liệu: C.T.V

Hoạt động hợp tác liên kết du lịch có những kết quả tích cực để thúc đẩy, phục hồi và kích cầu du lịch, nhất là thời điểm khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế ở Việt Nam. Công tác quản lý nhà nước thực hiện nghiêm túc hiệu quả, có chất lượng cao.

SỚM TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Tuy nhiên, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù bình quân hàng năm ngành Du lịch Nghệ An tăng trưởng trên 10%, doanh thu tăng xấp xỉ 18-20%, nhưng lượt khách du lịch đến Nghệ An vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt là khách nước ngoài.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Du lịch cần xây dựng chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 2050, đồng thời tích hợp vào quy hoạch phát triển chung của tỉnh, đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX. Từ đó, có kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là cơ sở vật chất quy mô lớn, có chất lượng hơn vì hiện cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh vẫn còn khiêm tốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực, sự hồi phục của ngành trong những tháng qua. Ảnh: Phạm Bằng

“Phải có những thương hiệu lớn đầu tư vào tỉnh thì mới nâng cao được chất lượng, giá trị du lịch của Nghệ An” - Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Ngành cũng cần tăng cường hợp tác để tạo chuỗi liên kết trong tỉnh, trong vùng Bắc Trung Bộ, với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, gắn kết tour tuyến, phát huy hết tiềm năng lợi thế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, theo hướng thúc đẩy phát triển, chứ không phải không quản được thì cấm.

Quan tâm đến thương hiệu du lịch Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, ngành phải quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực, vì muốn xây dựng được thương hiệu có chất lượng thì những người làm du lịch phải đảm bảo yêu cầu, tạo ra được những điểm vui chơi đúng nghĩa du lịch, giữ chân được du khách.

“Tiềm năng thu hút du khách của Nghệ An trong giai đoạn tới sẽ tốt, khi chúng ta tăng cường thu hút đầu tư. Khi các nhà đầu tư đến sẽ tạo được môi trường, tạo được các hoạt động kinh tế sôi động thì ngành Du lịch sẽ có cơ hội để phát triển” Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Năm 2020 là năm khó nhất của ngành Du lịch do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đồng chí Nguyễn Đức Trung vẫn đánh giá cao sự nỗ lực, những giải pháp bước đầu nhằm phục hồi hoạt động du lịch của ngành. Để từ đó, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh năm nay có dấu ấn của ngành Du lịch.

“UBND tỉnh quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu cao nhất. Vì thế, ngành Du lịch cũng phải đồng hành với quan điểm này, phải nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh” - người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch báo cáo kết quả du lịch 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch cho biết, lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm của Nghệ An đạt 620 ngàn lượt, tăng 258% so với hàng năm. Từ đó để thấy, ngành Du lịch Nghệ An vực dậy một cách ngoạn mục.

Thay mặt ngành Du lịch Nghệ An, Giám đốc Sở Du lịch bày tỏ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ triển khai những giải pháp trong thời gian tới để phát triển du lịch Nghệ An ngày càng tốt hơn, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.