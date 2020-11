Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An

Chiều ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) và các Cơ quan, Tổ chức Nhật Bản tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" - Meet Japan 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… Về phía Nhật Bản có ngài YAMADA Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản, các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. Ảnh: baoquocte.vn

HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ LÀ ĐIỂM SÁNG

Hội nghị nhằm kết nối các địa phương trong cả nước với các đối tác Nhật Bản, tạo điều kiện và cơ hội cho các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thiết lập các mối quan hệ với các Cơ quan đại diện Nhật Bản, địa phương của Nhật Bản, các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam cũng như tại Nhật Bản.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong đối phó với dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong hợp tác hai nước. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp vốn vay ODA lớn nhất với tổng số vốn ODA lũy kế đạt khoảng 31 tỷ USD; là nhà đầu tư lớn thứ hai với tổng số vốn đầu tư lũy kế đến tháng 8/2020 đạt hơn 60,2 tỷ USD với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực.

Nhật Bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt gần 40 tỷ USD; là đối tác du lịch lớn thứ 3 của Việt Nam với tổng lượng khách thăm lẫn nhau trong năm 2019 đạt hơn 1,4 triệu lượt.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" - Meet Japan 2020. Ảnh: baoquocte.vn Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga ngày 19/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi với các điều kiện về đất đai, con người, môi trường, chính sách để thu hút nguồn vốn đầu tư Nhật Bản. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.



Trong bối cảnh nền kinh tế hai nước hiện nay có tính bổ sung cho nhau, dư địa cho hợp tác, giao lưu giữa địa phương hai nước vẫn còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch.

Vì vậy, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn mong muốn hội nghị hôm nay sẽ là cơ hội tốt, giúp lãnh đạo tất cả các cơ quan đại diện của Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp gỡ cùng trao đổi, tìm hiểu, xúc tiến các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với lãnh đạo và đại diện đến từ tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

QUAN HỆ HỢP TÁC TỐT ĐẸP

Trong phiên làm việc thứ nhất của hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: “Thực tiễn hợp tác với các đối tác Nhật Bản JICA, JETRO của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An luôn coi trọng, đánh giá cao đối tác đến từ Nhật Bản và mong nhận được sự hợp tác, đầu tư của các đối tác đến từ Nhật Bản. Trong những năm qua, Nghệ An đã có mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp đối với Nhật Bản.

Các đại biểu dự Khai mạc Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" - Meet Japan 2020. Ảnh: baoquocte.vn Về quan hệ song phương, Nghệ An đã có quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh Gifu, thành phố Kasumigaura (tỉnh Irabaki). Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nhật Bản và tiếp xúc với các cơ quan đại diện của Đại sứ quán, Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO); Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA).



Đặc biệt, trong năm 2019 được sự quan tâm của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản, Nghệ An được đăng cai tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ” và Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản” rất thành công. Nghệ An cũng đã ký cam kết hợp tác 3 bên với 2 tổ chức JETRO và JICA trong một số lĩnh vực giai đoạn 2019 - 2021 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực và đã được một số kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Về hợp tác phát triển, Nhật Bản là đối tác hỗ trợ ODA lớn nhất cho Nghệ An. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 44 dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt là dự án nâng cấp cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, đây là hệ thống hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Nghệ An đến nay.

Về lao động việc làm, hiện người Nghệ An đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản khoảng 21.000 người. Những người này sau này quay về bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Về đầu tư, Nghệ An cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO). Hiện có 10 dự án vốn FDI của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 113 triệu USD. Mặc dù quy mô và số lượng dự án ít nhưng hiệu quả của các dự án này rất là cao. Riêng với đối tác với Nhật Bản, Nghệ An đánh giá cao về độ uy tín, chất lượng, hiệu quả, tính nghiêm túc trong thực hiện các dự án.

NGHỆ AN SẴN SÀNG ĐÓN NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, sự hợp tác của Nghệ An đối với các đối tác Nhật Bản vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kết quả đầu tư thời gian qua vẫn còn khiêm tốn.

Khái quát về tiềm năng của Nghệ An, người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đứng thứ 4 cả nước, là trung tâm kết nối phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh cũng có các phương thức giao thông đầy đủ và có nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng. Đặc biệt, Nghệ An đang nỗ lực, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư với tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư để giúp các nhà đầu tư thuận lợi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có Khu kinh tế Đông Nam được quy hoạch trên diện tích hơn 20.000 ha, trong đó có 10 KCN với hơn 4.500 ha đã được đầu tư hạ tầng tương đối đồng bộ, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư vào đầu tư.

Hạ tầng trong KCN WHA đã được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ. Ảnh tư liệu

Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An mong muốn được đón nhận sự đầu tư của các đối tác đến từ Nhật Bản và tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản và tổ chức JETRO để giúp Nghệ An có thể quảng bá thông tin tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An. Thông qua đó, tiếp tục hỗ trợ thu hút đầu tư vào các KKT, KCN từ các doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo ngoại ngữ, nguồn nhân lực cho Nghệ An.

“Nghệ An tin tưởng, với sự nỗ lực và quyết tâm của chính quyền Nghệ An, trong thời gian tới sẽ có khả năng thu hút được nhiều dự án đầu tư, trong đó có các dự án đến từ các đối tác của Nhật Bản”, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ.

Bên lề hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác đã làm việc với Ngài Đại sứ và Trưởng các cơ quan, tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam như: JICA, JETRO, JASSO, JBIC, JINTO, JCCI, JCCH và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Khẳng định sự đóng góp quan trọng của Đại sứ quán, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phía đối tác Nhật Bản tăng cường đầu tư, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, đưa quan hệ hợp tác truyền thống hai bên lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc Ngài Đại sứ và các đối tác Nhật Bản đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thể mạnh như nông nghiệp phát triển nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.