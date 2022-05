Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều 5/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.



Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thống nhất với đánh giá, trong thời gian qua, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát vào các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Sở TN&MT đã tham mưu kịp thời và cụ thể hóa các quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh từ các quy định của pháp luật hiện hành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện và hoàn thành có chất lượng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực của ngành.

Công tác cải cách hành chính đã được thực hiện quyết liệt. Trong đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định và bãi bỏ 3 thủ tục; về lĩnh vực khoáng sản giảm 323 ngày so với quy định và bãi bỏ 1 thủ tục; về lĩnh vực tài nguyên nước và biển đảo giảm 205 ngày so với quy định và bãi bỏ 10 thủ tục.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Sở cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đúng tiến độ, đạt kết quả tốt, như: kiểm tra xử lý dự án chậm tiến độ trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất KCN trong KKT Đông Nam và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác cấp GCN QSD đất,...

Tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; nêu lên nhiều vấn đề phối hợp trong thời gian tới, cho ý kiến vào các kiến nghị, đề xuất của Sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh tính chất phức tạp, nhạy cảm của lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Trong thời gian qua, nhiều đảng viên đã vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai. Vì vậy, trong thời gian tới Sở TN&MT cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa các hành vi vi phạm; giáo dục, đào tạo cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, Sở cũng cần rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và đảm bảo điều kiện trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ.

Đánh giá cao những kết quả mà Sở TN&MT đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Sở TN&MT tiếp tục rà soát các chính sách, quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường, tập trung cải cách hành chính tốt hơn, quản lý chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên theo hướng tiết kiệm, gắn với số hóa trong công tác quản lý. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất, giải quyết các tồn đọng trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng tham mưu...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

8 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Sở TN&MT đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Sở TN&MT như: trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân vẫn còn nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; cần chủ động xử lý vướng mắc ở cơ sở, của doanh nghiệp; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sai phép vẫn còn diễn ra; việc xử lý môi trường chưa được dứt điểm...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Sở TN&MT cần thực hiện tốt. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Quan tâm công tác quy hoạch, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các quy hoạch đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước. Rà soát tham mưu cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục quan tâm xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là lĩnh vực lớn, phức tạp, nhạy cảm, cũng là lĩnh vực có nhiều sai phạm và 70% đơn thư liên quan đến đất đai. Vì vậy, quan điểm là xử lý chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, minh bạch và hiệu quả.

Các đồng chí trong ban giám đốc Sở TN&MT dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở TN&MT cần nâng cao chất lượng thẩm định các hồ sơ; quan tâm giải quyết nhu cầu đất đai cho các cơ sở tôn giáo; phối hợp với các cơ quan khác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, hồ sơ địa chính, từng bước số hóa, đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn đọng; tham mưu phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương; đôn đốc hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, sớm trình kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tham mưu thực hiện Quyết định số 10 của Bộ TN&MT; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Về công tác quản lý khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT quản lý chặt chẽ trong tất cả các khâu, rà soát tổng thể các khu vực khoáng sản đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch, phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh. Cùng với đó,tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, gắn chặt với bảo vệ môi trường.

Sở cũng cần sớm xây dựng đề án giám sát các mỏ khai thác khoáng sản theo hướng chặt chẽ, ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong khai thác khoáng sản, tránh việc thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Về lĩnh vực môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường để lấy mục tiêu phát triển kinh tế, không chấp thuận các dự án nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT cần quan tâm kiểm soát chất lượng môi trường trên toàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát xử lý rác thải, chất thải, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại như tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật; tham mưu ban hành kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục nguồn tài nguyên nước và phê duyệt đề án điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án điều tra, khoanh định vùng cấm, hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, giám sát môi trường nguồn nước và môi trường biển; tham mưu ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính trong Sở; quan tâm chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Chủ trương chung của lãnh đạo tỉnh là không có vùng cấm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm, sai phạm; quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã kết luận các kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời đề nghị Sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.