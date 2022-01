Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà Tết ở huyện Quế Phong

Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy Quế Phong; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Sở LĐ-TB&XH.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Vi Văn Thái (SN 1956, trú khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn). Ông Thái là bệnh binh 65%, bị mù cả 2 mắt, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ông có 4 người con, hiện ông đang ở với gia đình người con gái út, thu nhập chủ yếu từ trợ cấp hàng tháng của ông và sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết gia đình ông Vi Văn Thái. Ảnh: Phạm Bằng

Trao món quà Tết cho gia đình ông Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên ông Thái sống vui vẻ, lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm bà Lô Thị Minh (SN 1949, trú bản Tam Hợp, xã Tri Lễ). Bà Minh thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, có 2 người con, một người đã đi lấy chồng xa, một người đi làm ăn nhưng lâu không về. Bà sống một mình trong ngôi nhà tranh nứa đã xuống cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà và chúc mừng năm mới tới gia đình bà Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Gửi lời chúc mừng năm mới, trao quà Tết cho bà Minh, Chủ tịch UBND tỉnh mong bà cố gắng vượt qua những vất vả, khó khăn trong cuộc sống, đón Tết vui tươi. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 cấp huyện Quế Phong đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh bà Minh, có sự động viên, giúp đỡ kịp thời để bà vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm gia đình ông Lỳ Nỏ Pó (trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ). Ông Pó là người uy tín trên địa bàn, ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông còn tham gia giúp đỡ các hộ gia đình trong bản trong sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết gia đình ông Pó. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao những đóng góp của ông Lỳ Nỏ Pó, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến gia đình và mong ông tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò là người uy tín, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nỗ lực vươn lên để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Tri Lễ. Đây là xã biên giới, vùng cao của huyện Quế Phong, có tuyến đường biên giới dài 17,5 km. Xã có 16 thôn bản, 2.116 hộ với 10.766 khẩu; có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đơn vị tại xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống hạ tầng trên địa bàn đã được đầu tư, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, do là xã có diện tích rộng, dân số đông, khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 75,24%. Hiện vẫn còn nhiều bản chưa có điện lưới quốc gia, đường giao thông đi lại ở các bản vùng đồng bào dân tộc Mông còn nhiều khó khăn, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Là đơn vị đóng chân trên địa bàn, thời gian qua, Đồn biên phòng Tri Lễ đã tích cực đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội và trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồn cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, trên địa bàn xã không có tình trạng di dịch cư tự do, xâm canh xâm cư, tái trồng cây thuốc phiện, không có truyền đạo trái phép, địa bàn luôn ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến người nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng đánh giá cao những kết quả mà xã Tri Lễ cũng như các đơn vị đóng chân trên địa bàn đạt được. Đặc biệt, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết trong đồng bào.

Nhấn mạnh những khó khăn trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm ổn định địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đầu tư hạ tầng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân. Đặc biệt, phải quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo tối đa sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao 1,2 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo cho huyện Quế Phong để có điều kiện chăm lo Tết cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Đồn Biên phòng Tri Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, bám địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, giúp người dân phát triển kinh tế. Trong dịp Tết, cố gắng giữ gìn ANTT, để người dân đón Tết yên vui, đầm ấm, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Quế Phong quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Quan tâm đến những cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang những ngày Tết khi tham gia trực trên tuyến biên giới, qua đó động viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khắc phục khó khăn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đã trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng trao tặng quà Tết đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà xã Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Ban Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thời đã trao 1,2 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh cho huyện Quế Phong để có điều kiện chăm lo Tết cho người nghèo; trực tiếp trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ. Đồng thời, trao tặng quà Tết đến Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tri Lễ; Đồn Biên phòng Tri Lễ; Ban Công an xã Tri Lễ; Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Lễ./.