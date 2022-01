Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 1/2022

Cùng dự phiên tiếp công dân, có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các sở, ngành và UBND TP. Vinh.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp ông Dương Văn Sơn (trú phường Cửa Nam, TP. Vinh). Ông Sơn kiến nghị Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ một phần tài sản, kinh tế bị thiệt hại khi Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An chấm dứt hợp đồng nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ Khe Thị 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc đối với gia đình ông.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết, hồ Khe Thị 2 trước đây do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đầu tư nâng cấp, quản lý. Đến năm 2008 được bàn giao nguyên hiện trạng cho Công ty quản lý. Đến năm 2017, Công ty ký hợp đồng cho ông Dương Văn Sơn thuê với thời hạn 10 năm để nuôi trồng thủy sản.

Ông Dương Văn Sơn trình bày nội dung đơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đến tháng 6/2021, UBND tỉnh giao Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam chấm dứt hợp đồng đối với các công dân và đến ngày 8/12/2021 công ty đã chấm dứt hợp đồng với ông Sơn. Thực tế, vị trí này vào tháng 10/2017 đã được quy hoạch vào đất quốc phòng nhưng công ty không nắm được.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho rằng, sau khi nhận được đơn đã nhiều lần gặp công dân. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mở một con đường riêng để Công ty và công dân thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng hồ. Tuy nhiên, công dân thì cho rằng, con đường nhỏ nên khó khăn trong việc thu hoạch thủy sản.

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An báo cáo nội dung vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng Sau khi nghe ý kiến công dân và các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1267/QĐ-UBND ngày 28/12/2021. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thanh lý hợp đồng đối với công dân theo đúng quy định, trong đó phải đánh giá có thiệt hại hay không, nếu có thì bao nhiêu và đơn vị nào chịu trách nhiệm.



Trên cơ sở đó, trả lời rõ ràng cho công dân trước ngày 25/1/2022 và báo cáo UBND tỉnh. Sau đó, nếu công dân không đồng tình và có khiếu nại thì UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp bà Nguyễn Thị Mai (trú khối 13, phường Truờng Thi, TP. Vinh), kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất tái định cư cho gia đình bà để ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mai trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Về kiến nghị của bà Mai, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, năm 2015, TP. Vinh có quyết định quy hoạch mở rộng Trường Tiểu học Trường Thi. Đến tháng 9/2015 có thông báo thu hồi hơn 4.200m2, gồm đất của phường quản lý và 3.100m2 đất khu tập thể có 26 hộ dân đang sinh sống. Đến năm 2018, UBND TP. Vinh có quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án.

Riêng đối với bà Mai, UBND TP. Vinh đã thu hồi 85,1m2, trong đó có hơn 24,2m2 là đất hóa giá, còn lại là đất gia đình tự cơi nới. Thành phố đã bồi thường, hỗ trợ về đất cho bà Mai là hơn 836 triệu đồng, hỗ trợ thêm hơn 168 triệu đồng về tài sản trên đất. Sau đó, TP. Vinh giao đất tái định cư tại Khu quy hoạch đất ở khối 13, phường Trường Thi cho bà Mai với diện tích 93m2. Theo quy định tại thời điểm đó, bà Mai phải nộp hơn 1,4 tỷ đồng để được cấp đất, sau khi khấu trừ thì bà Mai phải nộp thêm hơn 605 triệu đồng.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh báo cáo kết quả giải quyết vụ việc công dân. Ảnh: Phạm Bằng

"Đến nay, bà Mai vẫn chưa nộp số tiền này trong khi 25 hộ dân khác đã di chuyển và đồng ý nhận đất, nhận tiền. Lý do bà Mai chưa đồng ý là bà xin miễn tiền sử dụng đất vì hiện bà đang thờ cúng liệt sỹ. Cùng đó, bà Mai được nhận Huy chương Kháng chiến hạng Nhất vào năm 1998. Tuy nhiên, xét theo các quy định pháp luật thì bà Mai không đủ điều kiện được miễn tiền sử dụng đất", ông Tú khẳng định và cho biết, phường Trường Thi, TP. Vinh đã có nhiều văn bản trả lời, trực tiếp đối thoại, giải thích, đưa ra 3 phương án giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng tình.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh, việc UBND TP. Vinh khẳng định chưa có cơ sở giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất cho bà Mai đến thời điểm này là đúng quy định pháp luật, bởi việc thờ cúng liệt sỹ là tình cảm cá nhân của bà Mai. Bên cạnh đó, theo Nghị định 131/2021, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến sẽ được giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức khi Nhà nước giao đất ở. Tuy nhiên, hiện hồ sơ của bà Mai chưa được lập về nội dung này.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến của công dân, TP. Vinh, các ngành liên quan, nghiên cứu hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, UBND TP. Vinh đã xem xét, giải quyết đầy đủ, khách quan các nội dung công dân kiến nghị theo đúng quy định pháp luật, bên cạnh đó còn đưa ra nhiều phương án giải quyết khác. Vì thế, mong công dân hiểu và chia sẻ với việc giải quyết của TP. Vinh.

Chia sẻ với hoàn cảnh của công dân, trân trọng tình cảm của cá nhân bà Mai đối với việc thờ phụng liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP. Vinh và các ngành xem xét lại cơ sở để xác định bà Mai có đáp ứng tiêu chuẩn người có công hay không, làm rõ tên trong Huy chương và bà Mai có phải một người hay không.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, trường hợp đủ căn cứ thì nghiên cứu điều chỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường vào năm 2018, xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho công dân theo đúng quy định pháp luật đối với người có công với cách mạng. Trường hợp không đủ điều kiện, TP. Vinh trao đổi với các ngành nghiên cứu, xem xét có thực hiện được chính sách hỗ trợ khác cho công dân không?

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong công dân đồng thuận, chia sẻ, hợp tác, chấp nhận phương án xử lý của các cấp, các ngành. TP. Vinh và các ngành cố gắng trả lời sớm phương án xử lý cho công dân biết và báo cáo UBND tỉnh./.