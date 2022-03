Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân phiên định kỳ tháng 3/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Nguyễn Thị Hà và bà Lê Thị Ngọc Anh (đại diện 9 hộ gia đình trú tại xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa). Các hộ gia đình kiến nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Cung giao thông 42A - Hạt giao thông Nghĩa Đàn cũ (nay thuộc xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) để sớm ổn định cuộc sống.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các gia đình, ngày 21/5/1977, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc giao đất cho Đoạn quản lý đường bộ 5 Nghệ Tĩnh để xây dựng kiến thiết Khu tập thể và công nhân Cung đoạn 42A Hạt 13 Nghĩa Đàn.

Sau khi được giao đất, Cung giao thông 42A sử dụng khu đất này xây dựng Khu tập thể cho công nhân ở và nhà làm việc. Đến tháng 10/1992, các hộ gia đình đã viết đơn xin cấp đất làm nhà ở và được Sở Giao thông Vận tải Nghệ Tĩnh phát hành giấy báo giao đất.

Năm 1995, Đoạn quản lý đường bộ 5 bàn giao khu đất cho Đoạn quản lý giao thông Thủy bộ quản lý, sử dụng. Năm 1996, tách Đoạn quản lý giao thông thủy bộ thành lập Đoạn quản lý giao thông đường bộ. Đến năm 1999, thì đổi tên thành Công ty Quản lý xây dựng Cầu đường Nghệ An.

Công dân trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2004, Công ty Quản lý xây dựng Cầu đường Nghệ An tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng Cầu đường Nghệ An. Vì thế, khu đất này thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng Cầu đường Nghệ An.

Hiện trạng khu đất này có 21 gia đình đang sử dụng đất để làm nhà ở, làm vườn, trồng cây lâu năm với diện tích khoảng 3,22 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất thị xã Thái Hòa đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 thì khu đất nêu trên được quy hoạch đất ở nông thôn.



Ông Phạm Chí Kiên - Chủ tịch UBND TX.Thái Hòa nêu kiến nghị giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

UBND thị xã Thái Hòa đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thị xã tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình mà không ban hành quyết định thu hồi đất theo điểm a, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai 2013 và không thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà ở, đất theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1, Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Sau khi nghe công dân trình bày, các ngành có ý kiến, kết luận hướng giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, kiến nghị được cấp GCN QSD đất của công dân là hoàn toàn chính đáng. Vì vậy, các cơ quan, thị xã Thái Hòa phải quan tâm xem xét, giải quyết theo đúng trình tự và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua các hồ sơ tài liệu đánh giá, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình rõ ràng; khu đất này không thuộc đối tượng phải sắp xếp, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, các hộ gia đình có đủ điều kiện để xem xét cấp GCN QSD đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TX.Thái Hòa xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình mà không ban hành quyết định thu hồi đất; công nhận quyền sử dụng đất của người dân theo thực tế sử dụng, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Qua vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết những vụ việc tương tự thì cần phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn. Qua đó, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vụ việc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân./.