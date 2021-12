Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp thân mật Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An rất vui mừng được đón Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan do ngài Wojciech Gerwel làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Nghệ An.