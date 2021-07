Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026: Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Nguyên Sơn

Nhiều ý kiến tâm huyết



Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các cử tri đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó có những chỉ đạo, điều hành hiệu quả của lãnh đạo tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phòng chống dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021.

Các đại biểu tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Nguyên Sơn

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thông tin tới cử tri nội dung dự kiến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh và tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Nguyên Sơn

Nhiều ý kiến cử tri đề nghị các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách cho cán bộ, tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; có chính sách để nâng cấp một số tuyến đường tỉnh lộ, một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn...

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Nam Đàn đề xuất HĐND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, có chính sách phù hợp giải quyết cán bộ dôi dư và chế độ cho cán bộ khối, xóm sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ông cũng đề nghị có giải pháp kịp thời trong giải quyết tài sản công là trụ sở xã, thị trấn sau sáp nhập và cần quy hoạch, xây dựng đường tránh cho thị trấn Nam Đàn để đảm bảo an toàn giao thông, môi trường dân sinh.

Ông Phan Trọng Hải - Chủ tịch UBND xã Nam Giang phản ánh Quốc lộ 46 qua địa bàn xã xuống cấp, tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: Nguyên Sơn Cử tri Phan Trọng Hải - Chủ tịch UBND xã Nam Giang phản ánh Quốc lộ 46 qua địa bàn xã đã xuống cấp, tồn tại nhiều bất cập. Đề nghị các cấp, ngành, HĐND tỉnh có nghiên cứu, nâng cấp Quốc lộ 46 - tuyến giao thông chính về quê Bác. Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng nâng cấp Tỉnh lộ 539 tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa,... Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết sau khi Công ty Đại Thành Lộc bị tỉnh xử phạt hành chính 320 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường và được yêu cầu tạm dừng chăn nuôi lợn, chuyển đổi phương thức sản xuất, khu vực hồ Tràng Đen và môi trường xã đã ổn định trở lại. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã đề nghị các cấp, HĐND tỉnh tiếp tục giám sát, đề nghị công ty chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn sinh thái. Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyên Sơn Bà Đoàn Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy xã Nam Cát đề xuất Công ty Thủy lợi Nam nâng cấp hệ thống kênh qua địa bàn để dòng chảy không bị bồi lắng, cung cấp đủ nước cho nông dân sản xuất. Một số ý kiến cử tri đề xuất các ngành chức năng có giải pháp quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lam, đoạn qua huyện Nam Đàn.

Bà Đoàn Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy xã Nam Cát đề xuất Công ty Thủy lợi Nam nâng cấp hệ thống để đảm bảo dòng chảy không bị bồi lắng, cung cấp đủ nước cho nông dân sản xuất. Ảnh: Nguyên Sơn

Cử tri cũng bày tỏ lo lắng về công tác phòng, chống Covid-19, nhất là khi ngày càng có nhiều người tự ý về địa phương từ vùng dịch. Liên quan đến lĩnh vực này, ông Phạm Duy Phúc – Phó trưởng Phòng Y tế huyện Nam Đàn đề nghị các cấp có hướng dẫn thêm về việc tổ chức cách ly phòng, chống dịch. Vì sắp tới, một số trường học - nơi được chọn làm điểm cách ly tạm thời phải trả lại cho nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới. Cử tri cũng đề xuất các cấp cho phép cách ly những trường hợp nguy cơ lây nhiễm thấp tại nhà gắn với tăng cường giám sát cộng đồng.



Quyết liệt vào cuộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị đã ghi nhận 14 lượt ý kiến phát biểu của cử tri. Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn đã giải trình, làm rõ một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền và giao ngành chức năng của huyện phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh làm rõ, giải quyết những nội dung cử tri phản ánh.

Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn, với một khối lượng công việc vô cùng lớn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, cả nước và tỉnh phải chịu sự tác động, ảnh hưởng rất lớn do đại dịch Covid-19 gây ra. Từ bối cảnh đó để thấy rằng, chúng ta càng phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn. Ảnh Nguyên Sơn

Nhấn mạnh những kết quả tích cực của tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, công tác phòng chống dịch của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong điều kiện địa bàn rộng, dân số động, người đi lại nhiều. Nhưng đến nay, nhờ sự chuẩn bị tốt với phương châm chủ động, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và được sự đồng thuận của người dân nên đạt được kết quả rất tích cực. Hiện dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, khống chế trên địa bàn tỉnh, không để có thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu là 98,93%, với kết quả được lòng dân, đúng với nguyện vọng của cử tri, đảm bảo các quy định.

Về phát triển kinh tế- xã hội, với những khó khăn như vậy nhưng tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 7,58%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 14 cả nước. Thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước đạt gần 11.000 tỷ đồng; tăng 26,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo, đặc biệt là chi cho phòng, chống dịch và an sinh xã hội. Tính đến ngày 19/7/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 59 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 78 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư là 13.735,91 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 18%, tổng mức đầu tư tăng 3,14 lần…

Riêng đối với huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả 6 tháng cũng rất tích cực. Giá trị sản xuất đạt trên 4.000 tỷ, thu ngân sách đạt trên 128 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện.

Cử tri tham gia cuộc tiếp xúc với HĐND tỉnh tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Nguyên Sơn



Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, ưu tiên quan trọng nhất vẫn là phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù kết quả thời gian qua tốt nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch thì chúng ta càng không được chủ quan, lơ là. Quan điểm phòng, chống dịch của tỉnh vẫn với tinh thần: Kịp thời - Quyết liệt - Đồng bộ - dựa vào dân; kết hợp phương châm “4 tại chỗ”; giữ vững ổn định kết quả đạt được bên trong, ngăn chặn hiệu quả khả năng lây nhiễm từ bên ngoài, không để lọt, không bỏ sót các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm trở về địa bàn tỉnh.



Hiện tỉnh đã có kế hoạch đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh có dịch, nhất là các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Để thực hiện được nhiệm vụ này, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp thì vai trò giám sát của người dân, tổ Covid-19 cộng đồng là rất quan trọng. Một khi người dân tham gia tích cực thì chúng ta mới giữ được thành quả chống dịch trên địa bàn của tỉnh nói chung và của Nam Đàn nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, mặc dù gặp khó khăn nhưng tỉnh vẫn kiên trì, kiên định mục tiêu tăng trưởng, giữ vững mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND tỉnh đã thông qua (8-8,5%). Tỉnh đang cho phân tích, rà soát, đánh giá lại tác động của dịch nhưng vẫn nhất quán với tinh thần nỗ lực tối đa để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu giải ngân 100% trong năm 2021. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào địa bàn. Nhiệm vụ này được tỉnh quán triệt đến các sở, ngành, địa phương là phải thực hiện theo phương châm: Nhanh - Đúng - Hiệu quả; thay giải thích, giải trình bằng giải pháp, giải quyết, ngay cả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo hướng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không vòng vo.

Trên vai trò là đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị Nam Đàn sẽ tiếp tục đồng hành với Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đàn trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; qua đó xây dựng huyện Nam Đàn phát triển toàn diện, con người Nam Đàn nghĩa tình, thân thiện, mến khách.