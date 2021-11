Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi tỉnh thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nên đến nay tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Và tin tưởng, với kinh nghiệm thời gian qua, các địa phương sẽ tiếp tục bình tĩnh, tự tin, chủ động, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thượng Tân Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 đạt khá, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Qua đây, giúp cho tỉnh có thêm nguồn lực, tạo động lực cho tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.