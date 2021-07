Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19

Nghệ An: Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thu ngân sách 7 tháng gần 11.000 tỷ đồng (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, đến nay cơ bản các ca nhiễm trên địa bàn đã xác định được nguồn lây, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 10.968,4 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Sáng 23/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch; phát triển kinh tế - xã hội và nghe, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

BIỂU DƯƠNG NỖ LỰC, CỐ GẮNG CỦA TOÀN NGÀNH Y TẾ

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Nổi bật là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong diễn biến thời gian qua khá phức tạp nhưng tỉnh đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19. Đạt được kết quả này, là sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị các cấp và của người dân.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7. Ảnh: Phạm Bằng Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế, của đội ngũ cán bộ làm công tác Y tế trong công tác tham mưu và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Bên cạnh đó, các ngành Công an, Quân sự... đã tích cực phối hợp với ngành Y tế tổ chức truy vết, kiểm soát, đảm bảo ANTT…



Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, các ngành đã có kết quả tích cực, nông nghiệp duy trì được mức tăng trưởng, công nghiệp tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt gần 11.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư có xu hướng tăng, số dự án và số vốn đầu tư đều tăng.

Các lĩnh vực xã hội trong điều kiện dịch nhưng vẫn được quan tâm, đặc biệt là tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020-2021; quan tâm, chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai tốt.

Song, người đứng đầu UBND tỉnh cũng cho rằng, việc áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Vinh và một số huyện, thị để phòng, chống dịch đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây đình trệ, làm chậm lại một số hoạt động sản xuất, kinh doanh; khu vực dịch vụ, du lịch gần như không hoạt động.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng rõ ràng, sự tập trung cho công tác này chưa được quan tâm đúng mức, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa được đề cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ cụ thể.



Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, mục tiêu quan trọng hàng đầu là tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù việc kiểm soát, khống chế dịch đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chúng ta hoàn toàn không thể chủ quan, lơ là, nhất là trước diễn biến dịch trên cả nước trong thời điểm hiện nay đang rất phức tạp.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới phải thực hiện theo hướng kiểm soát tốt bên trong, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bên ngoài từ các vùng, các địa phương có dịch vào tỉnh. Các ngành, các địa phương phải thực sự quan tâm nhiệm vụ này với tinh thần không bỏ sót, không để lọt bất kỳ ai. Những người dân khi trở về quê phải thực hiện nghiêm các biện pháp từ khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chặt chẽ.

"Người đứng đầu ở cấp cơ sở chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, quản lý, giám sát người trở về từ các địa phương; huy động sự tham gia của người dân, phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định và tham gia tích cực, phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19". Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Ngành Y tế với vai trò chủ đạo, chủ động tăng cường biện pháp về chuyên môn, tổ chức rà soát, xét nghiệm, sàng lọc, tầm soát đối với các địa bàn, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, những đối tượng trở về. Chủ động dự báo tình hình diễn biến dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai tiêm vắc xin đúng tiến độ, hiệu quả.

Trong thời gian tới, nguyên tắc phòng, chống dịch là vắc xin + 5K + ứng dụng công nghệ. Ngành Công an chỉ đạo công an các địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp từ các địa phương khác trở về, tổ chức hiệu quả các chốt kiểm soát.



Lực lượng CSGT kiểm soát người, phương tiện ra/vào địa bàn. Ảnh: Thành Cường ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, TẬP TRUNG VÀO CÁC NGÀNH TĂNG TRƯỞNG Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung cho các ngành, lĩnh vực có điều kiện tăng trưởng như công nghiệp, nông nghiệp, để bù đắp lại cho những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các cấp, ngành cũng phải chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh theo tinh thần kịp thời, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, vướng ở đâu giải quyết ở đó.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ động rà soát, phân tích, đánh giá lại, dự báo tình hình, tác động ảnh hưởng của dịch đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH những tháng còn lại. Tỉnh thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 nhưng phải đánh giá lại tác động của dịch để có những phương án, biện pháp nhằm đạt được mục tiêu.

Các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phát huy vai trò là bệ đỡ cho nền kinh tế, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vật nuôi, cây trồng; rà soát lại các kịch bản phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các công trình ách yếu phục vụ phòng, chống lụt bão.

Ngành Công Thương tiếp tục quan tâm thúc đẩy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, phối hợp với các ngành rà soát điều kiện vừa sản xuất, vừa chống dịch an toàn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp để giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp. Rà soát, đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm, kiểm soát thị trường, bình ổn giá, nhất là trong tình huống dịch diễn biến phức tạp, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đẩy mạnh thực hiện thương mại điện tử. Phối hợp các ngành kiểm tra các dự án thủy điện nhằm đảm bảo quy trình vận hành trong mùa mưa bão.

Đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ký cam kết và thực hiện giải ngân đúng cam kết, gắn trách nhiệm với người đứng đầu để đảm bảo giải ngân vốn 100% trong năm 2021.

Ngành KH-ĐT phải thường xuyên đôn đốc các địa phương, các ngành có tỷ lệ giải ngân thấp, làm rõ các vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, rà soát, báo cáo phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, không hiệu quả sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án trọng điểm để đảm bảo mục tiêu giải ngân hết kế hoạch được giao.

Ngành Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thu ngân sách, đảm bảo thực hiện kế hoạch thu, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao, trong đó quan trọng nhất là có cơ cấu thu hợp lý. Kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách theo tinh thần tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội và các khoản chi cấp bách khác.

