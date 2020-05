Chủ tịch UBND tỉnh: Phải có khí thế tiến công trong kịch bản tăng trưởng kinh tế

Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

THU NGÂN SÁCH ĐẠT GẦN 6.000 TỶ ĐỒNG

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 4/2020 và các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2020.

Tháng 5/2020, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, chuyển sang “trạng thái mới” vừa phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, dự báo kịch bản tăng trưởng năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Trong tháng 5, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 6,59% so với tháng 4 năm 2020 và bằng 95,7% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 321 triệu USD, giảm 9,07% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 230 triệu USD, giảm 6,12% cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp nhìn chung bị ảnh hưởng không nhiều, song tình hình dịch bệnh đã hạn chế giao thương các mặt hàng nông sản. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khách sạn đã được rao bán, đơn vị lữ hành thông báo ngừng hoạt động, trả giấy phép kinh doanh. Dự ước trong tháng 5/2020, khách lưu trú ước đạt 100.000 lượt, bằng 16,9% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 80 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước thực hiện 774,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 5.977 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách chưa đạt kế hoạch giao và thu chưa bền vững. Cơ cấu một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và dự kiến tình hình thu ngân sách trong những tháng tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Bằng

Tỷ lệ giải ngân tính đến 30/4/2020 đã đạt 30,5% so với tổng kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn so với bình quân chung cả nước (cả nước mới đạt 18,98% kế hoạch Thủ tướng giao), được Bộ Tài chính tổng hợp đánh giá là 1 trong 10 địa phương cả nước có tỷ lệ giải ngân trên 30%.

KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG PHẢI CÓ TÍNH TIẾN CÔNG

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 theo số liệu rà soát các ngành, lĩnh vực đến hết tháng 4 năm 2020, Sở KH&ĐT dự kiến các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 dưới tác động của dịch Covid-19:

- Kịch bản 1: Dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý II năm 2020. Dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP )năm 2020 tăng 5,5 - 6%; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 14.060 tỷ đồng...

- Kịch bản 2: Dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý III năm 2020. Dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 4 - 4,5%; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 12.600 tỷ đồng...

- Kịch bản 3: Dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý IV năm 2020. Dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng dưới 2%; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 11.800 tỷ đồng...

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc họp, đại diện các Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý KKT Đông Nam... đã nêu lên nhiều ý kiến nhằm tìm cách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.