Chủ tịch UBND tỉnh: Phát triển huyện Tương Dương dựa trên 2 yếu tố sinh thái và sinh kế bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm và làm việc tại huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Sáng 25/5, trong chương trình công tác tại huyện Tương Dương, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế, kiểm tra dự án tái định cư trên địa bàn.

Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành với lãnh đạo huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT TRONG 4 HUYỆN 30A

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn cho biết, năm 2021, cùng với các địa phương khác, Tương Dương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021 tăng 10,8%, đứng đầu so với 4 huyện 30a. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 38,3 tỷ đồng, đạt 188,6% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 30,4 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực đạt 17.564,4 tấn, đạt 102,4% kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 284 mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả. Năm 2021, toàn huyện có 7 sản phẩm đặc trưng của địa phương đạt sản phẩm OCOP với thứ hạng 3 sao. Toàn huyện có 429 lồng cá nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 530 tấn/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư với tổng vốn hơn 90 tỷ đồng, giải ngân đạt 76,4% kế hoạch vốn (trong đó giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí theo tiêu chí tính điểm đạt 100%). Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội triển khai có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương báo cáo thêm các khó khăn và nêu các kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Phạm Bằng

5 tháng đầu năm 2022, huyện gieo trồng được hơn 5.059 ha, trồng mới được gần 174 ha rừng tập trung, thành lập mới 2 hợp tác xã. Huyện tập trung giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã: Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình và Xá Lượng và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đưa xã Lưu Kiền về đích NTM trong năm 2022. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,1% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 5 đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm lưu động tại 6 xã và qua đó giải quyết việc làm mới cho 4.248 lao động, đạt 303,4% kế hoạch.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đi thăm các mô hình kinh tế tại xã Tam Quang. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện Tương Dương phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5-6%; Thu ngân sách đạt 30.045 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 34-35 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt 18.380 tấn; Sản lượng nuôi, đánh bắt thủy sản đạt 550 tấn; Trồng rừng tập trung là 800 ha; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của huyện Tương Dương; nêu lên các khó khăn, vướng mắc mà huyện đang gặp phải. Đồng thời, gợi mở nhiều vấn đề giúp huyện giải quyết được một số khó khăn để hoàn thành và đạt mức cao hơn mục tiêu phát triển.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG DƯƠNG BỀN VỮNG