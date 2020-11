Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Ảnh: Phạm Bằng

VƯỢT KHÓ, ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở, kinh tế - xã hội năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long. Ảnh: Phạm Bằng

Dự kiến, GRDP năm 2020 toàn tỉnh đạt khoảng 85.380 tỷ đồng, tăng 4,12% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng. Quy mô GRDP tiếp tục tăng (+3.379 tỷ đồng so với năm 2019) nhưng là mức tăng thấp hơn nhiều so với bình quân giai đoạn 2016-2020.

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nên dự kiến tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giảm từ 77,59% năm 2019 xuống còn 74,86% vào cuối năm 2020. Tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 22,41% năm 2019 lên 25,14% vào cuối năm 2020.

Tính đến ngày 10/11/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 70,75% kế hoạch tỉnh giao và đạt 71,02% kế hoạch được giao chi tiết; Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư) cho 64 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.341,49 tỷ đồng.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức làm rõ nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Cải cách hành chính tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đạt nhiều kết quả quan trọng; Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ.

Ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt khoảng 15.991 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán và bằng 96,3% so với năm 2019. Tính đến ngày 20/10/2020, đã chi trả hỗ trợ đạt 99,8% đối với 637.191 đối tượng với tổng số tiền 610.127.750.000 đồng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời tiến hành hỗ trợ số tiền 26.818,2 triệu đồng, cho 22.323 đối tượng thuộc cho các nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn.

Dự kiến kết thúc năm 2020, sẽ có 1.055 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 72,66%; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

ĐỀ CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020, các thành viên UBND tỉnh đều thống nhất đánh giá rằng, công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh là quyết liệt, hiệu quả, nhanh, linh hoạt, chủ động. Trong đó, đã có sự đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; đổi mới trong việc cùng HĐND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc; chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách tập trung và hiệu quả...

Đồng tình với các ý kiến trên, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, công tác thu hút đầu tư vẫn còn chậm, chưa được như kỳ vọng; nguồn lực để thực hiện các đề án, chương trình rất ít. Trách nhiệm của một số sở, ngành chưa cao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo, thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, năm 2020 có bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh, thiên tai nhưng công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh là quyết liệt, hiệu quả, nhanh. UBND tỉnh đã chỉ ra được các nút thắt và quan tâm tháo gỡ; kiên trì, kiên quyết theo đuổi các kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để đạt được mục tiêu đề ra.

Về các tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ở một số, ngành, lĩnh vực việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, vẫn còn gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. “Phải nhận diện vấn đề này để xử lý, giải quyết trong năm 2021”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và nói thêm rằng, công tác phối hợp giữa các ngành vẫn chưa tốt; công tác rà soát, xây dựng chính sách; công tác thu hút đầu tư vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cầu Cửa Hội là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm được Bộ Kế hoạch Đầu tư ưu tiên vốn để hoàn thành vào cuối năm 2020. Ảnh tư liệu Thu Huyền

“Không chỉ nhìn vào con số thu hút đầu tư mà quan trọng là chất lượng, hiệu quả của các dự án và nó tác động như thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, phải thay đổi cách tiếp cận là cùng đồng hành, phối hợp để giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư”, đồng chí Nguyễn Đức Trung nói.

Phương hướng chỉ đạo, điều hành trong năm 2021, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu, phải làm nhanh, quyết liệt, đúng quy định với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; cải thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành. Đặc biệt, phải thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh và các sở, ngành.

“Ở đâu người đứng đầu quyết liệt thì ở đó công việc đạt hiệu quả. Sang năm 2021, người đứng đầu phải cam kết trách nhiệm không để chậm thủ tục, không có cán bộ gây phiền hà, xử lý công việc theo đúng thẩm quyền. Từ đó, sẽ xóa được thông tin dư luận là tỉnh mở, sở thắt”, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở ước thực hiện các chỉ tiêu năm 2020, UBND tỉnh thống nhất dự kiến chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP đạt từ 7,5 - 8,5%; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 88.000 tỷ đồng; Thu ngân sách đạt 14.032,3 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 48-49 triệu đồng.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ tập trung đề ra những giải pháp mạnh mẽ với tinh thần quyết liệt nhất. UBND tỉnh sẽ lựa chọn những ngành, lĩnh vực, nội dung quan trọng để tập trung chỉ đạo, nhưng quan trọng nhất vẫn là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.