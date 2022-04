Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với công nhân lao động trong tháng 5

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu huyện, ngành, thành, thị, trực tiếp tại LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.T

Hội nghị đã triển khai các nội dung chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công nhân lao động. Theo đó, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã ban hành 4 văn bản triển khai, chỉ đạo 12 huyện và 5 ngành đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Công đoàn KKT Đông Nam, tổ chức 2 đợt khảo sát công nhân lao động ở trọ tại các khu công nghiệp.



Để chuẩn bị nội dung cho hội nghị đối thoại, LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức đối thoại ở cấp huyện, thành lập đoàn công tác, trực tiếp tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động, các khu nhà trọ trên địa bàn để khảo sát lấy ý kiến, kiến nghị của CNLĐ và người sử dụng lao động về đời sống, việc làm, cũng như các bất cập về chính sách lao động, doanh nghiệp, an sinh cho công nhân, vấn đề về hạ tầng, dịch Covid-19, các kiến nghị với UBND tỉnh... Văn bản về kết quả khảo sát phải gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 28/4/2022.

LĐLĐ tỉnh phối hợp Công đoàn KKT Đông Nam nắm bắt kiến nghị công nhân ở các khu nhà trọ. Ảnh: P.V

Ngoài ra, các đơn vị giới thiệu để LĐLĐ tỉnh chọn 10 giám đốc doanh nghiệp FDI “Vì người lao động”, 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương tại Hội nghị đối thoại cấp tỉnh. Các cấp công đoàn cần vận động để đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, giám đốc, chủ tịch công đoàn cơ sở tham dự hội nghị…



Hội nghị cũng đã tổ chức phát động “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Sau 2 tháng triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, tính đến sáng 25/4, Nghệ An xếp thứ 3 với 14.842 sáng kiến, xếp thứ 3 toàn quốc, đạt 493% chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình.

Người lao động nêu thắc mắc tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo huyện Thanh Chương. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số hạn chế. Tỷ lệ sáng kiến đăng nhập vào phần mềm thấp hơn nhiều so với số lượng sáng kiến đã được các cấp, các ngành công nhận, một số đơn vị chưa quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, các sáng kiến mới chủ yếu tập trung vào khối giáo dục, y tế, hành chính sự nghiệp; Tỷ lệ sáng kiến đang xem xét rất nhiều (hơn 8.000 sáng kiến), do đó đề nghị các đơn vị có hướng dẫn cụ thể để các sáng kiến đăng nhập đảm bảo tính hợp lệ; Nhiều sáng kiến điền thông tin không chính xác dẫn tới kết quả chung của công đoàn cấp trên chưa chính xác, do đó đề nghị các đơn vị hướng dẫn cụ thể cho CĐCS.



Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.T

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Chí Công biểu dương những đơn vị đã tích cực triển khai nhiệm vụ ở cả 2 nội dung. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị đối thoại, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các ngành tổ chức hội nghị đối thoại cấp ngành và nắm bắt tình hình công nhân, mỗi ngành cần chuẩn bị đối thoại từ 1-2 câu hỏi cho cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh. LĐLĐ các huyện cần quan tâm tổ chức đối thoại cấp huyện, tiến hành khảo sát ý kiến công nhân bằng nhiều cách.



Với chương trình 1 triệu sáng kiến, các đơn vị cần quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp cập nhật sáng kiến. Các huyện, ngành cũng cần phát động đợt thi đua cao điểm cho nội dung này như một hoạt động của Tháng Công nhân, có hỗ trợ cho những cá nhân có sáng kiến./.