Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Nghệ An: Dự kiến 22/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao năm 2021 (Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 tổ chức vào sáng nay (25/11), do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến có 22/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao trong năm 2021.

Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH PHỨC TẠP

Kết luận nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã linh hoạt, uyển chuyển, có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để đạt được mục tiêu phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh đã chủ động, tích cực, kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đến nay, các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, là cơ sở triển khai nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Và đặc biệt, tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để đề xuất, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với 3 nhóm cơ chế và 6 chính sách. Qua vấn đề này, rút ra được bài học kinh nghiệm là sự tập trung để xử lý công việc, quyết liệt đeo bám để hoàn thành nhiệm vụ.



Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong 1 năm qua, toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã đồng lòng để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Qua đây, các cấp, các ngành đã có những kinh nghiệm, giải pháp để kiểm soát dịch với sự tham gia tích cực của ngành Y tế, Quân sự, Công an.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan, tích cực. Ước tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2021 là 6,25%. Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá. Thu ngân sách dự ước 17.678 tỷ đồng, vượt 26% so với dự toán. Xuất, nhập khẩu là điểm sáng, ước thực hiện đến nay là 1,850 tỷ USD, vượt xa so với mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD.

Các đại biểu, thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Thu hút đầu tư đạt khá, số dự án hoàn thành đưa vào phát huy hiệu quả cao. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đạt kết quả tốt. Đặc biệt, đã tổ chức đón hàng chục ngàn công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam trở về chu đáo, an toàn. Hoạt động giáo dục - văn hóa được đảm bảo, thích nghi với tình hình dịch. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo được sự ổn định để phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, do tác động của dịch Covid-19 nên hoạt động dịch vụ không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, ảnh hưởng đến kết quả GRDP của tỉnh. Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường cần được quan tâm hơn. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng vẫn còn tình trạng chậm, vấn đề xử lý hồ sơ trực tuyến chưa đạt yêu cầu.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

Về nhiệm vụ tháng 12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, có biện pháp phù hợp với tình hình mới, diễn biến mới. Sở Y tế cần hướng dẫn kế hoạch thích ứng hiệu quả trong điều kiện mới và đưa ra phương án phù hợp. Tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc -xin, đảm bảo an toàn. Khuyến cáo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người từ nay đến hết năm.

Các ngành đẩy mạnh hoạt động phục hồi kinh tế, tập trung cho thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mức cao nhất kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Trong đó, ngành Nông nghiệp tăng cường ứng dụng KHCN trong sản xuất để tăng sản lượng, tăng giá trị; thúc đẩy lưu thông tiêu thụ hàng hóa; tập trung chỉ đạo các xã, huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Ngành Công Thương tiếp tục bám sát, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp. Thường xuyên theo dõi diễn biến cung - cầu hàng hóa, đảm bảo lượng hàng hóa vào dịp cuối năm. Tổ chức hoạt động kết nối, tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy tiêu dùng, phòng, chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Các thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Ngành Du lịch xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch theo phương châm thích ứng an toàn. Phối hợp tổ chức tốt Hội thảo Du lịch Việt Nam phục hồi phát triển tại Nghệ An, góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Ban Quản lý KKT Đông Nam quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư để mở rộng các KCN, thúc đẩy các dự án đã được cấp GCN đầu tư. Tiếp tục hỗ trợ thủ tục cấp GCN đầu tư cho các nhà đầu tư mới.



Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư nỗ lực, phấn đấu tối thiểu giải ngân 95% kế hoạch được giao, riêng vốn trong nước phấn đấu 100%. Những đơn vị, dự án có vướng mắc, nếu cần thiết thì báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư mới trong năm 2022 trước khi trình HĐND tỉnh thông qua. Quan tâm chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án đường ven biển, đường cao tốc Bắc – Nam.

Về công tác thu - chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài chính rà soát các khoản thu để đảm bảo đạt và vượt được dự ước của năm 2021 và cả năm 2020. Về chi, kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên ngân sách cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội dịp cuối năm. Quan tâm đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là những học sinh đang học trực tiếp. Trong dịp cuối năm, chủ động triển khai đảm bảo an ninh, trật tự, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu ngành KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành khẩn trương tham mưu, triển khai cụ thể Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 từ 8,5 - 9,5%, đây là mục tiêu cao trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan điều hành phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022. Đó là thực hiện linh hoạt, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch, kết hợp với phục hồi, phát triển kinh tế. Triển khai các chương trình, đề án để thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong đó, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, đề xuất ban hành Nghị quyết mới, gắn với nghiên cứu, bổ sung thêm các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực mới cho tỉnh phát triển.

Cùng đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục. Xây dựng đề án mở rộng KKT Đông Nam, hình thành KKT Nghệ An. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư hạ tầng, đặc biệt là tháo gỡ nút thắt hạ tầng giao thông, quan tâm đầu tư hạ tầng KCN, CCN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp theo tinh thần phục vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, sớm đưa Trung tâm Điều hành thông minh vào hoạt động./.