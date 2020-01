Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ huyện Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Cùng đi có đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, đóng trên địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài với 9 cột mốc. Địa bàn quản lý gồm 25 bản thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý.



Đứng chân trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ đồn đã thực hiện tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc; công tác đối ngoại với nước bạn Lào; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt và khởi tố 16 vụ/18 bị can liên quan đến tội phạm ma túy trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Mỹ Lý còn triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý, cán bộ, chiến sỹ đồn đã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho nhân dân đón Tết nguyên đán yên vui.

Đồng chí Thái Thanh Quý trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Đến thăm đồn, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xem xét tại các khu vực: tăng gia sản xuất, phòng ăn, phòng nghỉ và trao đổi cụ thể với chỉ huy đồn về đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá, trong những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp của cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Mỹ Lý.

Kỳ Sơn là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, năm 2020 cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của cả nước, tỉnh và tổ chức đại hội đảng các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới có tầm quan trọng hết sức to lớn.

Vì vậy, Đồn biên phòng Mỹ Lý cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; nắm chắc âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm: ma túy, buôn bán người và thực hiện công tác bảo vệ rừng…

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu đồn tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống nhân dân, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, đặc biệt tiếp tục phát huy mô hình cử cán bộ, đảng viên giúp đỡ nhân dân; củng cố, tăng cường hệ thống chính trị trên địa bàn quản lý. “Vì dân là tai, là mắt, là địa bàn” - Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Mỗi cán bộ chiến sỹ phải là một tuyên truyền viên”.



Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Mỹ Lý cần tiếp tục chủ động vun đắp mối quan hệ với nước bạn Lào trên tinh thần giúp bạn là giúp mình. Trước mắt, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồn có kế hoạch tốt để tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân an toàn, ấm cúng, tiết kiệm, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống bà con nhân dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Mỹ Lý. Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của địa phương, đồng thời ghi nhận xã đã có những nỗ lực để phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có 4 làng văn hóa, 817 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa.



Mỹ Lý là xã biên giới với đường biên dài 48 km, tổng diện tích tự nhiên lên đến 27.000 ha với 1.217 hộ đồng bào dân tộc Mông, Khơ mú, Thái, Kinh cùng sinh sống. Điều kiện kinh tế - xã hội nơi đây còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người hiện nay mới chỉ đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn hơn 52%.

Đặc biệt, Mỹ Lý là xã có đường biên giới với nước bạn Lào nhưng tình hình biên giới rất yên bình và mối quan hệ bản - bản với các bản nước bạn Lào được tăng cường. “Đây là đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Lý” - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và ghi nhận, đánh giá cao thành tích, sự đóng góp của xã Mỹ Lý trong thành tựu chung của tỉnh.

Năm 2020, đặt trong bối cảnh chung cũng như điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã phải hết sức cố gắng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; trước hết cần tiếp tục phát huy mối đại đoàn kết, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Xã cũng cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thật tốt đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ xã thành công. Trong đó, bên cạnh công tác nhân sự, còn phải chú ý xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới; tiếp tục chú ý đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với các bản của nước bạn Lào.

Đồng chí Thái Thanh Quý trao tặng 1,050 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã tặng 280 suất quà Tết cho người nghèo của xã; tặng Quỹ khuyến học xã 50 triệu đồng; tặng quà chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Lý; trao tặng 1,050 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh cho huyện Kỳ Sơn và 320 triệu đồng xây dựng Nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện.

Dịp này, Tập đoàn Thiên Minh Đức tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo xã Mỹ Lý.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và gửi lời chúc Tết đến các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, những món quà tuy không lớn nhưng là nghĩa cử cao đẹp để các hộ nghèo có thêm điều kiện đón Tết; đồng thời mong muốn bà con cùng với xã phát động phong trào mạnh mẽ để vươn lên thoát nghèo. Tỉnh, huyện, xã luôn luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vươn lên.



Đến thăm, chúc Tết ông Lô Duy Nhất ở bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý là già làng có uy tín, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn ông tiếp tục là ngọn cờ đầu để tuyên truyền, vận động nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Kỳ Sơn. Phát biểu tại các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, không để thành điểm nóng.



Đơn vị cần tiếp tục tổ chức huấn luyện bài bản, theo quy định; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường bồi dưỡng chính trị, đạo đức cán bộ, chiến sỹ; phải sát với dân, tăng cường công tác chăm lo cho nhân dân; giúp nhân dân khắc phục được thiên tai, đồng thời chăm lo đến đội ngũ cán bộ, chiến sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết và trao đổi một số nội dung với Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đối với Công an huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đơn vị sẵn sàng các phương án trực Tết, ra quân trấn áp, kìm giữ tội phạm để người dân yên tâm, đồng thời phát huy truyền thống của Đảng bộ, đặc biệt coi trọng, phát huy tình đoàn kết trong đơn vị để giữ vững là tập thể mạnh, xứng đáng là niềm tin vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn công tác và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đến thăm, chúc Tết đồng chí Vi Hải Thành - nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, kết thúc chuyến công tác tại huyện vùng cao Kỳ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Vi Hải Thành - nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn hiện sinh sống tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, là người cao tuổi tiêu biểu; thăm thương binh 4/4 Lâm Ngọc Nhân ở khối 2, thị trấn Mường Xén, hiện ông đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và 3 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thương binh Lâm Ngọc Nhân cũng là tấm gương sáng tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi.