Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế

Lượng khách du lịch đến Nghệ An trong tháng 4 tăng đột biến (Baonghean.vn) - Lượng khách du lịch đến Nghệ An trong tháng 4 ước đạt 789.399 lượt, tăng 237,16% so với cùng kỳ. Tổng nguồn thu từ du lịch tháng 4 ước đạt 569 tỷ đồng.

Sáng 26/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

KINH TẾ - XÃ HỘI ĐANG PHỤC HỒI TÍCH CỰC Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích, đánh giá kết quả nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thành viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tập trung đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề về nguồn nhân lực cho lĩnh vực dịch vụ; các dự án trên địa bàn; phát triển nguồn dược liệu...

Phát biểu kết luận nội dung tình hình kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong tháng 4, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cơ bản có sự phục hồi tích cực.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thể hiện là số ca nhiễm giảm mạnh, tỷ lệ ca nhiễm diễn biến nặng rất thấp (dưới 0,02%), các hoạt động dịch vụ cơ bản phục hồi. Các hoạt động kinh tế duy trì được mức tăng trưởng và phục hồi tích cực. Khách du lịch tăng cao, chỉ số công nghiệp tăng khá, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, thu ngân sách vượt kế hoạch dự toán thu, giải ngân vốn đầu tư đạt trên 20%, tình hình ANTT, an toàn xã hội được giữ vững.

Song, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, công tác GPMB vẫn đang là vấn đề khó khăn của nhiều địa phương, nhiều ngành. Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều ngành, địa phương đạt tỷ lệ thấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung về tình hình kinh tế- xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

7 NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2022

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tháng 5, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh 7 nhóm nội dụng cụ thể. Đầu tiên là tiếp tục quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác tiêm vắc-xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi và tiêm vắc-xin cho trẻ em đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ngành Y tế chủ động các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch Covid-19 bất ngờ có thể xảy ra.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực. Các tổ công tác của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, bám kịch bản tăng trưởng để triển khai theo kế hoạch. Các ngành phối hợp với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ; Tham mưu ban hành trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và sửa đổi quy chế về phối hợp kiểm tra, xử lý dự án chậm tiến độ; Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và danh mục các dự án chậm tiến độ cần kiểm tra.

Sở NN&PTNT rà soát các vấn đề đảm bảo phục vụ sản xuất; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng; tham mưu biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thủy sản; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; chủ động phòng, chống cháy rừng; đề xuất nguồn hỗ trợ của Trung ương nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ban Quản lý KKT Đông Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và Dự án KCN Thọ Lộc; Hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Dự án Goertek, Dự án Everwin, Dự án cảng nước sâu Cửa Lò… Quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KKT. Ngành Công Thương tiếp tục rà soát tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Ngành Du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi, đặc biệt là phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết khó khăn nguồn nhân lực cho ngành Du lịch. Phối hợp với các địa phương đảm bảo các hoạt động du lịch đúng quy định, đảm bảo du khách đến Nghệ An vui vẻ, thoải mái, an toàn. Ngành GTVT đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt trong dịp lễ, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATGT.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành TN&MT phối hợp các ngành triển khai Quyết định 10 của Thủ tướng Chính phủ về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên quy mô dưới 500 ha và đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ dưới 50 ha, cụ thể hóa Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả, thực hiện chiến lược phát triền bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đôn đốc giải quyết tồn đọng việc cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Sở KH&ĐT cần tăng cường làm việc với chủ đầu tư, kiểm tra đột xuất với các dự án nhằm tháo gỡ các vướng mắc với mục tiêu đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công. Sở GTVT làm việc với các nhà đầu tư để triển khai thủ tục chuyển đổi nhà đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh trước năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành quan tâm phối hợp triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Hoạt động du lịch của Nghệ An đang phục hồi tích cực. Ảnh tư liệu

Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Trong đó, tổ chức các hoạt động Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu; Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX. Phòng, chống đuối nước đối với trẻ em; quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Về công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Tham mưu triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là các dịp lễ 30/4 - 1/5, 19/5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác quốc phòng, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh năm 2022./.