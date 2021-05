Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam

Sáng 20/5, đoàn công tác Ủy ban Bầu cử của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trại tạm giam Công an tỉnh.



Cùng tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Tôn Thiện Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Nghi Kim lập danh sách 100% cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Khoản 5, Điều 29 Luật Bầu cử. Tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại Trại tạm giam kể từ ngày 13/4/2021 theo quy định tại Điều 32 Luật Bầu cử; đồng thời niêm yết danh sách cử tri theo từng nhà giam để người bị tạm giữ, người bị tạm giam tiện theo dõi.

Sau khi niêm yết danh sách cử tri, Tổ bầu cử đã thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri khi có người bị tạm giữ, tạm giam mới vào trại, điều chuyển đến cơ sở giam giữ khác, thay thế, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, trả tự do, bản án có hiệu lực pháp luật…

Đoàn kiểm tra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Đ.C

Đã niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trong khu vực giam giữ và in sao, niêm yết tại các nhà giam; đồng thời tổ bầu cử đã phân công thành viên và huy động chỉ huy, cán bộ Đội Quản giáo đến từng buồng giam giữ đọc lý lịch trích ngang từng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam để họ nắm được thông tin và thực hiện tốt quyền bầu cử của mình.