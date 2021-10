Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng các Hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân

Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đến chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Hiệp hội bất động sản Nghệ An, Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh.

Trong ảnh, đoàn công tác chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Hoa

Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh gửi lời chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động các doanh nghiệp; ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng như tỉnh nhà.



Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò “xương sống" của nền kinh tế, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội./.