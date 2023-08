Chủ tịch VFF chia buồn cùng gia đình các thành viên của đội HAGL tử nạn; Ronaldo có danh hiệu đầu tiên cùng Al-Nassr

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chủ tịch VFF chia buồn cùng gia đình các thành viên của đội HAGL tử nạn

Sau trận đấu giữa SLNA và HAGL tại V.League, các thành viên của đội bóng phố Núi đã được xả trại nghỉ ngơi cuối mùa giải. Theo đó, trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Pallo Madeira và bác sĩ Đào Trọng Trí đã đáp chuyến bay từ Vinh về Đắk Lắk và được xe của đội đón từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai.

Tuy nhiên, khi đến Quốc lộ 15, đoạn từ chợ Phú Quang (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo đó, chiếc ô tô chở 3 thành viên của đội HAGL đã bị 2 xe tải đối đầu nhau đâm trực diện, khiến HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paolo Madeira bác sĩ Đào Trọng Trí mất tại chỗ. Riêng tài xế bị thương nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được thông tin, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cùng đội bóng HAGL như sau: “Thay mặt Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn trong vụ tai nạn giao thông và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. LĐBĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ”.

Ronaldo lập cú đúp, có danh hiệu đầu tiên cùng Al-Nassr

Siêu sao Cristiano Ronaldo lập cú đúp bàn thắng ở trận Al-Hilal vs Al-Nassr để giúp đội bóng của mình ngược dòng thắng lại 2-1 và vô địch Arab Club Champions Cup. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của CR7 với Al-Nassr.

Ở trận đấu này, Al-Hilal đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 51 khi Michael bay người đánh đầu chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, phút 74, Al-Nassr đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Ronaldo đã đệm bóng cận thành chuẩn xác từ cự ly có vài mét.

Ronaldo lập cú đúp ở trận Al-Hilal vs Al-Nassr.

Không có thêm bàn thắng nào nữa trong hiệp thi đấu thứ 2 và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Dù thi đấu thiếu người nhưng Al-Nassr mới là đội thi đấu hay hơn. Phút 98, họ đã có bàn thắng vượt lên. Sadio Mane băng xuống vượt qua thủ môn Al Hilal nhưng bị hậu vệ cản phá. Fofana thực hiện cú sút bồi từ xa đi trúng khung thành bật ra và Ronaldo lập tức bay người đánh đầu đưa bóng vào lưới.

Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía Al-Nassr và đội bóng này đã chính thức giành chức vô địch Arab Club Champions Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo tại đội bóng mới.

Bayern Munich thua đậm trong ngày Harry Kane ra mắt

Chưa đầy 1 ngày sau khi chính thức trở thành tân binh của Bayern Munich, Harry Kane lập tức có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới khi nhà đương kim vô địch Bundesliga chạm trán Leipzig tại Siêu cúp Đức 2023. Tiền đạo người Anh góp mặt trên ghế dự bị dù chưa tập buổi nào cùng đội bóng xứ Bavaria.

Được đánh giá cao hơn nhưng Bayern Munich thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1 bởi cú đúp của tiền đạo Dani Olmo bên phía RB Leipzig.

Sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục tấn công áp đảo nhưng bàn thắng tiếp tục lẩn tránh. Tới phút 63, HLV Thomas Tuchel tung tân binh Harry Kane vào sân. Nhưng khi sự thay đổi người chưa kịp phát huy hiệu quả, nhà đương kim vô địch Bundesliga lại để thủng lưới.

Kane ra mắt Bayern bằng thất bại tan nát.

Phút thứ 67, Noussair Mazraoui lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Bayern Munich chịu phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Dani Olmo dễ dàng hạ gục thủ thành Sven Ulreich, qua đó hoàn tất cú hat-trick.

Chung cuộc, Bayern Munich thua 0-3 trước Leipzig ở trận tranh Siêu cúp Đức 2023. Trong khi đó, Harry Kane vẫn chưa bén duyên với các danh hiệu tập thể.

Xác định 2 cặp bán kết World Cup nữ 2023

Vòng tứ kết World Cup nữ 2023 đã chính thức hạ màn sau 4 trận đấu vô cùng kịch tính. BTC cũng đã xác định được 4 đội tuyển xuất sắc giành vé vào bán kết là: Tây Ban Nha, Thụy Điển, Úc và Anh.

Trong ngày thi đấu 11/8, ĐT nữ Tây Ban Nha đã đánh bại đương kim á quân Hà Lan với tỷ số chung cuộc 2-1 để trở thành đại diện đầu tiên góp mặt ở bán kết.

Ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày, đại diện châu Á - ĐT nữ Nhật Bản không thể gây bất ngờ trước tuyển nữ Thụy Điển. Thất bại chung cuộc 1-2, Nhật Bản không thể có vé vào bán kết trước Thụy Điển.

2 cặp đấu còn lại tại tứ kết diễn ra trong ngày 12/8 cũng không kém phần hấp dẫn. Ở trận đấu sớm, đồng chủ nhà Úc thi đấu kiên cường trước ĐT nữ Pháp. Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa 0-0 và phải phân định thắng thua bằng sút luân lưu. Chung cuộc, tuyển nữ Úc thắng Pháp với tỷ số 7-6 để có lần đầu tiên giành vé vào bán kết tại đấu trường World Cup.

Úc lần đầu tiên vào bán kết World Cup nữ.

Về cặp đấu cuối giữa ĐT nữ Anh và Colombia, dù vươn lên dẫn trước Anh từ phút 44 nhưng Colombia đã để "Những chú sư tử cái" lội ngược dòng thành công và ấn định chiến thắng 2-1 để lọt vào bán kết.

Như vậy, ĐT nữ Tây Ban Nha sẽ gặp Thụy Điển vào 15/8 trong khi đồng chủ nhà Úc chạm trán Anh hôm 16/8 ở bán kết World Cup nữ 2023.

Real Madrid chiêu mộ thành công thủ môn Kepa theo dạng cho mượn

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tuyên bố, Real Madrid đã chiêu mộ thành công thủ thành Kepa Arrizabalaga từ Chelsea theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Romano đăng trên Twitter cá nhân: "Kepa đến Real Madrid, Here we go! Thỏa thuận cho mượn đã đạt được giữa Real Madrid và Chelsea. Không có điều khoản mua đứt với thủ môn người Tây Ban Nha".

"Kepa ngay lập tức nói lời đồng ý với Real sau khi từ chối lời đề nghị của Bayern Munich. Anh đã nói lời tạm biệt với các đồng đội tại Chelsea và sẵn sàng lên đường đến Madrid", Romano cho biết thêm.

Thủ môn Kepa trong màu áo của Chelsea.

Trước đó, đội bóng thành London đã chiêu mộ thành công thủ môn Robert Sanchez từ Brighton với giá 25 triệu bảng. Thủ môn 25 tuổi này ký hợp đồng với The Blues có thời hạn tới 7 năm.

Sự xuất hiện của Sanchez khiến cơ hội bắt chính của Kepa không còn nhiều. Chính vì thế, anh đã quyết định ra đi. Nếu thể hiện tốt trong 1 năm cho mượn tại Real, Kepa sẽ có cơ hội được mua đứt hoặc chí ít là được nhiều đội bóng lớn quan tâm.