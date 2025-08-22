Thể thao Chủ tịch VFF: Kỳ vọng xây dựng một “vệ tinh” đào tạo bóng đá nữ ngay tại Nghệ An Chiều 22/8, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF). Nội dung cuộc làm việc tập trung vào việc báo cáo hoạt động bóng đá địa phương, thảo luận thuận lợi, khó khăn, cũng như định hướng hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Trong gần 2 năm kể từ ngày thành lập, NAFF đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ cùng VFF, liên đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp và các cá nhân để tổ chức nhiều giải đấu phong trào và chuyên nghiệp. Một số giải nổi bật gồm: Giải vô địch bóng đá sân 7 Nghệ An, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng, Giải U23 Nghệ An và Giải Bóng đá thiện nguyện mùa Xuân.

Cuộc làm việc giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

NAFF cũng đồng hành cùng CLB Sông Lam Nghệ An và Hội Cổ động viên nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá rộng rãi trong cộng đồng. Tháng 11/2024, liên đoàn chính thức trở thành thành viên VFF, được xem là cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu. Đó là trụ sở của NAFF đang sử dụng tạm tại Khán đài B, sân Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị thiếu thốn, trong khi nhiều thành viên Ban Chấp hành phải kiêm nhiệm, quỹ thời gian hạn chế. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào xã hội hóa và hỗ trợ từ VFF, khiến việc triển khai các kế hoạch lâu dài gặp trở ngại.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của NAFF. Dù mới thành lập, nguồn lực hạn chế, song liên đoàn đã hoạt động tích cực, tổ chức nhiều giải đấu, quy tụ được các thành viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý Nhà nước, báo chí, doanh nghiệp… góp phần mang lại nguồn lực và kinh nghiệm quý báu cho bóng đá địa phương.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, Nghệ An vốn có truyền thống và nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, là yếu tố cốt lõi để phát triển phong trào bóng đá quần chúng. VFF khuyến khích NAFF mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi hiệu quả, đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và nhận thêm sự quan tâm từ chính quyền địa phương.

“Những vấn đề còn khó khăn, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An cứ mạnh dạn gửi đề xuất, VFF luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu có kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ đồng hành”, Chủ tịch VFF khẳng định.

VFF trao hỗ trợ cho Liên đoàn Bóng đá Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đáng chú ý, ông Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ kỳ vọng phát triển bóng đá nữ ngay tại Nghệ An. Theo ông, đây là mảnh đất giàu tiềm năng khi từng phát hiện, đào tạo nhiều gương mặt tài năng, đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được sự hỗ trợ từ UEFA, VFF mong muốn xây dựng một “vệ tinh” đào tạo bóng đá nữ tại Nghệ An, coi đây là nền tảng chiến lược nhằm phát triển lực lượng kế cận trong tương lai.

Cuộc làm việc khép lại với cam kết đồng hành từ VFF và sự kỳ vọng lớn về một hướng đi mới cho bóng đá Nghệ An, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá nữ.