Chủ tịch xã 'hô biến' 3.000 mét vuông đất công thành đất nhà mình

Ba đối tượng (từ trái qua phải): Lê Xuân Thảo, Ngô Văn Lưu và Ngô Xuân Dũng.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: Lê Xuân Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; Ngô Văn Lưu, nguyên Trưởng thôn Quý Vinh, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và Ngô Văn Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Hà Vinh, huyện Hà Trung về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Năm 2013, ông Lê Xuân Thảo là Chủ tịch UBND xã Hà Vinh, huyện Hà trung đã chỉ đạo ông Ngô Xuân Dũng lúc đó là cán bộ địa chính xã Hà Vinh lập hồ sơ khống đề nghị UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho chính gia đình ông Thảo trên diện tích đất công ích của xã Hà Vinh tại thôn 2 (hiện nay gọi là thôn Quý Vinh).

Để tránh dư luận, ông Thảo đã nhờ ông Ngô Văn Lưu là trưởng thôn đứng ra làm giấy tờ, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Lưu sẽ sang tên lại cho ông Thảo.Theo chỉ đạo của ông Thảo, ông Ngô Xuân Dũng đã lập khống toàn bộ hồ sơ này và đứng tên ông Ngô Văn Lưu. Ngày 13/9/2013, UBND huyện Hà Trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngô Văn Lưu với diện tích 3000m2 bao gồm cả diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm.Ngày 18/4/2014, ông Ngô Văn Lưu đã làm thủ tục sang nhượng tên mảnh đất nói trên cho ông Lê Xuân Thảo như đã thỏa thuận ban đầu. Ngày 13/5/2014, UBND huyện Hà Trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho gia đình ông Thảo trên mảnh đất công ích đó của xã Hà Vinh.Việc UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngô Văn Lưu trên cơ sở số hồ sơ khống này và sau này sang tên cho ông Lê Xuân Thảo là hoàn toàn sai với Luật đất đai và gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/8 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ những hành vi sai phạm của 03 cán bộ UBND Hà Vinh để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật