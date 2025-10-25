Thứ Bảy, 25/10/2025
Pháp luật

Chủ xe cho người chưa có bằng lái mượn xe có bị phạt không?

PL. 25/10/2025 09:55

Bạn tôi hàng ngày vẫn đi xe máy đi học nhưng tôi mới biết bạn chưa có bằng lái xe máy. Vậy hành vi điều khiển xe máy không bằng lái bị phạt thế nào? Nếu tôi cho bạn mượn xe, tôi có bị phạt không?”. Vấn đề quan tâm của chị Hồ Thị H. (xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Theo khoản 1, Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

bna_0.-anh-pv-c729dd01f86d61063e0030792eabcc4a.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông. Ảnh tư liệu: P.V

Nếu người tham gia giao thông không có GPLX vẫn điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Cụ thể, điểm b, khoản 5 và điểm b, khoản 7, Điều 18 quy định như sau:

- Người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe thì bị phạt tiền từ 2- 4 triệu đồng.

- Người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW, xe mô tô ba bánh không có giấy phép lái xe thì bị phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng.

Ngoài ra, theo khoản 10, Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng với cá nhân, từ 16 - 20 triệu đồng với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).

Như vậy, trường hợp cá nhân cho người khác mượn xe máy để điều khiển nhưng người mượn xe không có bằng lái xe phù hợp với loại xe đó thì chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng (nếu chủ xe là tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 20 triệu đồng).

      Pháp luật
