Chưa được hoạt động lại, xe khách liên tỉnh ở Nghệ An vẫn tiếp tục nằm bãi

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh giữa Nghệ An với tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều đang tạm dừng hoạt động. Mặc dù trước đó, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản lấy ý kiến về việc tổ chức lại hoạt động hành khách liên tỉnh gửi các đơn vị bạn, tuy nhiên, chưa có địa phương nào đồng ý về việc mở lại các tuyến vận tải hành khách đi và đến Nghệ An do lo ngại tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Do chưa được phép hoạt động trở lại nên xe khách liên tỉnh đang phải tiếp tục nằm chờ tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Tiến Đông Ngày 29/9/2021, Sở GTVT Nghệ An đã có Văn bản số 3277/SGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An có chủ trương tiếp tục tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Nghệ An đi, đến các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đồng thời giao cho Sở GTVT phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành để thống nhất phương án cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến các tỉnh, thành phố được công bố không có dịch hoặc đang áp dụng Chỉ thị 19.



Sở GTVT Nghệ An đã đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp có ý kiến về phương án hoạt động vận tải hành khách. Theo ý kiến của Sở GTVT Nghệ An thì đối với những địa phương được công bố không có dịch thì cho phép hoạt động bình thường và phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Rất nhiều tuyến xe khách liên tỉnh đã phải đậu tại bến 3 - 4 tháng nay vì dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Đông Đối với hoạt động vận tải hành khách giữa các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 19 thì cho phép hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt từ tỉnh Nghệ An đi, đến các tỉnh, thành phố được công bố không có dịch hoặc đang áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ và ngược lại với điều kiện là mỗi đơn vị chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện; trên mỗi chuyến chỉ được vận chuyển không quá 50% số chỗ ngồi theo thiết kế và không quá 20 người kể cả lái, phụ xe. Các đơn vị vận tải cũng được yêu cầu phải xây dựng phương án, đăng ký số lượng và danh sách phương tiện hoạt động gửi về Sở GTVT 2 đầu tuyến trước khi đưa xe vào khai thác, ưu tiên cho các lái xe đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.



Bên cạnh đó, trong quá trình vận chuyển, lái xe và người phục vụ trên xe hạn chế dừng, đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc... Phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình vận chuyển.

Hiện nay, mới chỉ có hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh ở Nghệ An được phép hoạt động lại, tuy nhiên, do lo ngại dịch bệnh nên lượng khách đi lại vẫn chưa nhiều. Ảnh: Tiến Đông Phương tiện vận tải hành khách khi đi qua các địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 thì tuyệt đối không được dừng, đỗ, đón trả khách và nghỉ ngơi ăn uống. Trường hợp cần thiết dừng xe để đổ nhiên liệu thì không được tiếp xúc với người dân trong khu vực, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Mặc dù kế hoạch và phương án Sở GTVT Nghệ An đưa ra khá đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có tỉnh, thành nào phản hồi đồng ý với kế hoạch tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Một số tỉnh miền núi phía Bắc thậm chí đã có văn bản phúc đáp trả lời rằng chưa đồng ý việc mở lại các tuyến vận tải hành khách đi, đến Nghệ An vì còn lo ngại tình hình dịch Covid-19 sẽ bùng phát. Chính vì thế, các phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phải nằm chờ tại các bến, bãi.