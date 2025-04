Kinh tế Chưa thi công dự án nâng cấp đường Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế trong năm 2025 Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư TP Vinh, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 A qua địa bàn TP Vinh gồm đường Quang Trung, Lê Lợi và Mai Hắc Đế từ năm 2024 đang tạm thời dừng và chưa thi công trong năm 2025.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Vinh chạy qua 2 tuyến phố Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế có chiều dài gồm 3,64 km, bắt đầu từ nút giao đường Quang Trung với đường Trần Phú và Phan Đình Phùng ra đến nút giao đường Mai Hắc Đế với đường 72m Vinh-Cửa Lò và Hà Huy Tập sẽ được thi công trong năm 2024.

Đường Quang Trung hiện tại mỗi làn có 2 làn xe ô tô và 1 làn dành cho xe thô sơ nhiều thời điểm ùn ứ, nhưng sau cải tạo sẽ nâng lên 3 làn xe ô tô và 1 làn xe hỗn hợp. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, do cuối tháng 9, nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp từ Khu quản lý đường bộ II mới được cấp và do thời gian gấp rút, thành phố Vinh chưa xây dựng hồ sơ và giải phóng mặt bằng nên dự án không thể triển khai thi công trong năm 2024. Cuối năm 2024, do chưa triển khai nên Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) bị thu hồi điều chuyển cho dự án khác và đến thời điểm hiện tại của năm 2025 vẫn chưa bố trí lại.

Về phía thành phố Vinh do đang trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy cũng chưa thể triển khai dự án này. Vì thế, dự án nâng cấp, mở rộng đường Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế đang tạm dừng và chưa thể thi công trong năm 2025.

Tuyến Quốc lộ 1A gồm đường Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế (TP Vinh) có chiều dài 3,64 km. Đồ hoạ Hữu Quân

Trước đó, do ùn tắc thường xuyên diễn ra, trên cơ sở kiến nghị của cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ II, nay là Khu quản lý đường bộ II (Bộ Xây dựng) đã khảo sát và làm việc với UBND thành phố Vinh để triển khai mở rộng đường Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế theo mô hình mở rộng như đường Trần Phú và Phan Đình Phùng. Cụ thể, Khu quản lý đường bộ II sẽ bố trí trên 60 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp giao thông để thi công mở rộng mặt đường ra mỗi bên 2 m lấy vào vỉa hè; đồng thời thảm lại mặt đường đã xuống cấp.

Ngoài ra, do hệ thống thoát nước đã xuống cấp và để chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ tuyến phố này, cuối năm 2023, HĐND thành phố Vinh đã có Nghị quyết bố trí 345 tỷ đồng để đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, làm lại vỉa hè, mở rộng dải phân cách giữa; thay mới đèn chiếu sáng, cây xanh... đường Quang Trung-Lê Lợi-Mai Hắc Đế. Để thuận lợi cho thi công và kết hợp phương án vừa thi công, vừa khai thác, UBND thành phố Vinh muốn giải phóng xong mặt bằng và thi công lồng ghép kết hợp 2 hợp phần dự án với nhau.

Ông Nguyễn Đức Thiện-Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư TP Vinh cho biết thêm: Mặc dù các bước hồ sơ thiết kế dự án đã được triển khai một số công đoạn, nhưng nhiều khả năng dự án chỉ được khởi động lại sau khi ổn định bộ máy hành chính địa phương theo mô hình mới. Và cụm đèn tín hiệu tại nút giao giữa đường Lê Lợi với đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2 cũng chưa thể thi công để phân luồng giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.