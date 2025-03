Pháp luật Chưa truy cứu trách nhiệm hình sự người đàn ông đánh đập vợ con giữa bữa cơm Người đàn ông có hành vi đánh đập vợ con ngay trong bữa cơm là N.T.H., được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên, chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin từ Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, hiện đơn vị đang chờ kết quả tra cứu nhân thân của ông N.T.H. (SN 1989, trú tại xã Hậu Thành) từ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này.

Công an làm việc với ông N.T.H. Ảnh: CSCC

Trước đó, ông N.T.H. đã có hành vi cố ý gây thương tích cho vợ và các con, tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo điểm a, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Sỹ Quý - Trưởng Công an xã Hậu Thành cho biết: Dựa trên mức độ vi phạm của ông N.T.H., Công an xã sẽ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ra quyết định xử phạt số tiền 6,5 triệu đồng đối với hành vi của ông này.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Trước đó, Báo Nghệ An đã đăng tải thông tin vào tối 24/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông cầm một vật dài quật mạnh vào một trẻ nhỏ đang ngồi trước mâm cơm. Thấy vậy, một phụ nữ đang bế con nhỏ chạy lại can ngăn thì bị người đàn ông này đánh tới tấp vào đầu. Tiếp đó, người đàn ông này dùng chân đạp một trẻ nhỏ ngã vào cửa...

Sự việc trên được xác định xảy ra vào ngày 23/3 nhưng vợ ông H. không tố cáo hành vi của chồng đến cơ quan chức năng. Nhưng ngày 24/3, người thân của chị này đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông.

Công an xã Hậu Thành đã triệu tập ông N.T.H. (SN 1989), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, ông H. khai do say rượu và không kiểm soát được hành vi, nên đã bạo hành vợ con. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với những người liên quan và đưa vợ con ông H. đến cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên, người vợ đã từ chối giám định sức khỏe.

Theo thông tin, vợ chồng ông N.T.H. đã kết hôn nhiều năm và có 4 người con, trong đó con út của họ chưa đầy 1 tuổi.