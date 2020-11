Chuẩn bị chấm dứt hoạt động chợ cũ thị trấn Tân Kỳ

Chợ mới lác đác quầy hàng



Tháng 5/2019, chợ Tân Kỳ khánh thành , đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, thì đây là chợ có môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại nhất trên địa bàn huyện hiện nay.

Thế nhưng, cho đến nay, ở chợ Tân Kỳ hàng loạt ki-ốt vẫn đang đóng cửa; chỉ một số ít ki-ốt ở khu vực mặt đường kinh doanh, buôn bán, lượng khách hàng không nhiều. Tại khu vực tầng 2, hầu hết các ki-ốt đã có biển hiệu chủ sở hữu, nhưng không hoạt động mua bán. Ban Quản lý chợ cho biết, những ki-ốt đã có biển hiệu là thuộc những tiểu thương ở chợ cũ, được diện ưu tiên; nhưng sau khi nhận ki-ốt xong, họ không vào kinh doanh, buôn bán.

Chợ Tân Kỳ mới được xây dựng văn minh, hiện đại. Ảnh: Quang An Tầng trệt và khu vực mặt đường của chợ mặc dù đã có một số hàng hóa bày bán như quần áo, giày, dép, cặp sách... nhưng lượng khách hàng ra vào không nhiều, mặc dù khuôn viên rộng rãi, rất thuận lợi cho việc dựng xe máy, xe đạp. Chị Ngô Thị Mai - chủ ki-ốt bán hàng giày, dép, cặp sách... tại khu vực mặt đường cho biết: Chị vào kinh doanh, buôn bán trong khu vực chợ này từ 1 năm nay. Vào đây ốt, quán đã được xây dựng khang trang, kiên cố, điện, nước đầy đủ, môi trường thoáng mát, sạch sẽ, an toàn không lo mưa nắng... Tuy nhiên, do hàng quán còn ít, nên chưa thu hút lượng khách hàng đến nhiều, khiến hàng hóa bán ra chậm. Mong muốn của chị Mai là chính quyền địa phương sớm vận động các thương lái ở khu vực chợ cũ, tập trung về chợ mới này kinh doanh, buôn bán, để thuận lợi hơn cho cả người bán và khách hàng.

Tại khu vực chợ thị trấn cũ cách chợ mới chừng 200m hiện hàng trăm tiểu thương ngồi kinh doanh, buôn bán trong không gian chật hẹp, lều quán lụp xụp, xuống cấp, môi trường không đảm bảo, người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán rất lộn xộn. Cùng đó, khách hàng dựng xe máy, xe đạp trên lòng đường, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh kinh doanh, buôn bán lộn xộn trước khu vực chợ thị trấn cũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Khu vực phía trong chợ thị trấn cũ nhếch nhác, xuống cấp, khiến việc mua bán hàng hóa khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng Bà Bùi Thị Bắc - phụ trách Ban Quản lý chợ Hải An (Tân Kỳ) cho biết: Chợ Tân Kỳ có tổng số 451 ki-ốt, nhưng đến nay chỉ có khoảng 20 ki-ốt có người vào kinh doanh, buôn bán. Để khuyến khích bà con tiểu thương vào chợ mới kinh doanh, Ban Quản lý chợ đã nhiều lần làm việc với huyện Tân Kỳ bàn giải pháp vận động bà con tiểu thương đang kinh doanh ở chợ cũ chuyển vào kinh doanh, buôn bán ở chợ mới, với những chính sách ưu đãi phù hợp.

Đó là, từ ngày 1/10/2020, hỗ trợ 1,5 triệu đồng đối với hộ tiểu thương cho việc di dời tài sản, hàng hóa từ chợ cũ sang chợ mới; hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng đối với tiểu thương có tài sản cơi nới tại chợ thị trấn cũ khi chuyển sang kinh doanh ổn định tại chợ mới. Miễn 2 năm không thu tiền sử dụng điểm kinh doanh cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cũ thị trấn khi chuyển vào chợ mới và giảm 10% thuê điểm kinh doanh của 1 năm tiếp theo.

Các hộ tiểu thương không thuộc diện ưu tiên trên mà hiện tại đang buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn thị trấn nói riêng và huyện Tân Kỳ nói chung, có nhu cầu vào kinh doanh tại chợ Tân Kỳ mới sẽ được ưu tiên vào nhận vị trí làm điểm kinh doanh và được miễn tiền sử dụng điểm kinh doanh 6 tháng đối với các hộ mới phát sinh khi vào kinh doanh tại chợ mới...

Được kinh doanh, buôn bán trong chợ Tân Kỳ mới, các tiểu thương thoải mái hơn vì an toàn và không gian rộng. Ảnh: Quang An

Cương quyết chấm dứt hoạt động chợ cũ



Mục đích huyện Tân Kỳ kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Tân Kỳ mới là nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại đây, hướng đến thị trấn Tân Kỳ văn minh, hiện đại hơn.

Do vậy, từ khi chợ mới được hoàn thành đến nay, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo UBND thị trấn Tân Kỳ thực hiện 5 cuộc đối thoại và 20 cuộc làm việc với các hộ tiểu thương để giải quyết các quyền lợi của các tiểu thương; UBND huyện cũng đã tổ chức 2 cuộc đối thoại với các hộ tiểu thương và nhiều văn bản trả lời kiến nghị, đề xuất của các hộ tiểu thương; cùng đó, huyện đã có 15 cuộc làm việc với nhà đầu tư để giải quyết các nội dung liên quan đến quyền lợi cho các hộ tiểu thương. Các sở, ngành cấp tỉnh cũng đã có văn bản trả lời công dân liên quan đến chợ Tân Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho rằng: Từ năm 2019 đến nay, chợ cũ thị trấn Tân Kỳ không có chủ thể quản lý do UBND thị trấn đã chấm dứt hợp đồng với cá nhân thầu khoán, do vậy, hệ thống các ki-ốt xuống cấp, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Bên cạnh đó, chợ thị trấn cũ ở ngay ngã tư Bách Hóa là nơi tập trung nhiều lượng người và phương tiện tham gia giao thông, thường xuyên ùn tắc, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông.

Phần lớn các ki- ốt ở chợ Tân Kỳ mới đang để không. Ảnh: Quang An Trên cơ sở cả về pháp lý cũng như thực tiễn, việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ thị trấn cũ là nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thị trấn nói riêng, cũng như huyện Tân Kỳ nói chung. Vì vậy, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo UBND thị trấn Tân Kỳ xây dựng phương án, bằng mọi cách chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ thị trấn cũ trong tháng 11/2020.

Ông Đậu Trường Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết, việc chấm dứt kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ để tập trung tiểu thương vào chợ mới Tân Kỳ là cấp bách, cần thiết. Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, thị trấn Tân Kỳ đã tiến hành thành lập các tổ tuyên truyền, vận động; thành lập tổ kiểm kê, kiểm đếm, định giá tài sản trên đất để hỗ trợ cho các tiểu thương trong chợ cũ. Đồng thời, xây dựng các phương án cụ thể chấm dứt kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ.

Ông Đậu Trường Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết, việc chấm dứt kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ để tập trung tiểu thương vào chợ mới Tân Kỳ là cấp bách, cần thiết. Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, thị trấn Tân Kỳ đã tiến hành thành lập các tổ tuyên truyền, vận động; thành lập tổ kiểm kê, kiểm đếm, định giá tài sản trên đất để hỗ trợ cho các tiểu thương trong chợ cũ. Đồng thời, xây dựng các phương án cụ thể chấm dứt kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ.

Trước đó, ngày 23/10, UBND huyện Tân Kỳ có Công văn số 1889/UBND-KHHT về việc báo cáo chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ cũ thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Công Thương...