Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp cơ sở

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau thành công của chương trình gặp mặt vào tháng 5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Để chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023 được tổ chức chất lượng, khoa học, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, các thành viên ban tổ chức, các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị chu đáo cho hội nghị.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội

Tiếp xúc, đối thoại là diễn đàn trao đổi, thảo luận dân chủ để đi đến thống nhất và tạo sự đồng thuận trong xã hội đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp từ tỉnh đến cơ sở; là nội dung quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, được cụ thể hóa trong các quy trình công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Chiều 25/7, Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức họp rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân công của các thành viên Ban Tổ chức và các ngành liên quan. Ảnh: TL

Việc tổ chức các hội nghị đối thoại thể hiện sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trước những vấn đề quan trọng tại địa phương. Đồng thời, thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã từng bước thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh hơn, các chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống thực chất hơn.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng toàn tỉnh đã tổ chức được 2.818 hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề, định kỳ và đột xuất (cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 207 cuộc, cấp xã 2.606 cuộc), với tổng số 195.853 lượt người tham gia. Tổng số ý kiến được tập hợp là 23.345. Tổng số ý kiến được giải quyết tại hội nghị là 22.154 (đạt 94,9%), trong đó: Cấp tỉnh có 30 ý kiến (đạt 90%), 28 ý kiến sau hội nghị, đến nay, đã được giải quyết (còn 02 ý kiến đang từng bước được giải quyết, đó là: Hỗ trợ xây dựng nhà trọ, nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi cho công nhân); cấp huyện có 1.414 ý kiến được giải quyết tại hội nghị (đạt 95%), 74 ý kiến giải quyết sau hội nghị, còn 47 ý kiến chưa được giải quyết; cấp xã có 20.749 ý kiến được giải quyết tại hội nghị (đạt 95%), 589 ý kiến giải quyết sau hội nghị, còn 442 ý kiến, phản ánh chưa được giải quyết.

Lãnh đạo xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc họp bàn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Điều đáng ghi nhận là kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng. Các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thuộc thẩm quyền cơ bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và không để phát sinh điểm nóng. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra.

Diễn đàn cho tiếng nói từ cơ sở

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ chuẩn bị cho chương trình gặp mặt, đối thoại. Ảnh: Thanh Lê

Sau thành công của lần Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chương trình gặp mặt với 1.034 đại biểu là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của 480 xã, phường, thị trấn (chưa sáp nhập giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh vào tháng 5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Đây không chỉ là sự kiện mang tính lịch sử mà thực sự là diễn đàn cho tiếng nói từ cơ sở. Đồng thời, hoạt động này thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh đối với những cố gắng của các đồng chí cơ sở; nắm bắt thêm những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn từ cơ sở. Đây cũng là dịp mở ra một cơ hội để đội ngũ cán bộ giao lưu trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tìm hiểu hoàn thiện hơn chủ trương, chính sách; phương pháp công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, sức mạnh cơ sở; tăng cường khối đoàn kết nhất trí; xây dựng niềm tin, ý chí chính trị, quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Môn Sơn, huyện Con Cuông về bản tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở đường. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại (theo Quyết định 1960 - QĐ/TU, ngày 8/6/2023), đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức chương trình; đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm thành viên Ban Tổ chức chương trình. Theo kế hoạch được phân công, Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chính trong tham mưu cho Ban Tổ chức chương trình: Lập danh sách đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, đối thoại; tham mưu nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết, đề dẫn tại chương trình gặp mặt, đối thoại; theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 187 - KH/TU; tham mưu báo cáo kết quả giải quyết tiếp xúc, đối thoại sau chương trình gặp mặt, đối thoại năm 2018; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại chương trình gặp mặt, đối thoại; tham mưu định hướng, thẩm định các nội dung đối thoại tại chương trình gặp mặt, đối thoại sáng 4/8/2023 của các địa phương trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy (18 câu hỏi đối thoại); biên tập Kỷ yếu chương trình gặp mặt, đối thoại (hơn 40 bài gửi đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, đối thoại bằng hình thức online); tham mưu thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị sau chương trình gặp mặt, đối thoại.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trao đổi với cán bộ phường Quỳnh Thiện liên quan đến xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: TL

Đối với các sở, ban, ngành đã tập trung chuẩn bị tốt để trả lời câu hỏi của cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Còn với các huyện, thành, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ cơ sở, đến nay đã gửi các bài viết đảm bảo chất lượng phản ánh về các mô hình, điển hình, những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hiến kế xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị… đã gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, lựa chọn biên tập làm kỷ yếu chương trình gặp mặt, đối thoại.

Cùng đó, để chương trình được tổ chức thành công, công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, các cơ quan thông tấn báo chí (đặc biệt là Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An) đã chủ động xây dựng kịch bản đưa tin, bài, phóng sự trước, trong và sau chương trình gặp mặt, đối thoại; phát hành số báo phục vụ chương trình gặp mặt, đối thoại để phát cho đại biểu và các hoạt động liên quan đến chương trình trên các ấn phẩm, nền tảng số.

Cán bộ xã Nghĩa Tiến (TX. Thái Hòa) thường xuyên đến các khu dân cư gặp gỡ, trao đổi với người dân. Ảnh: NS

Để chương trình được tổ chức chất lượng, khoa học, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, các thành viên ban chỉ đạo đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng thời, có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến nay, các sở, ban, ngành đã tập trung chuẩn bị tốt công tác hậu cần, lễ nghi khánh tiết, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc gặp mặt; bảo đảm chuẩn bị chu đáo nhất, tạo dư âm tốt trước, sau chương trình gặp mặt, đối thoại.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (3 - 4/8) tới. Dự kiến có khoảng 1.121 đại biểu là bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tham dự cuộc gặp mặt này.