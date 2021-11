Chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia: Thí sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế

Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia được nối điểm cầu từ Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu khác tại Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Toàn cảnh điểm cầu tại trường chuyên THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Cùng dự tại điểm cầu chính có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.



Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 100 giáo viên và học sinh đại diện cho hơn 1.500 học sinh và giáo viên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trận chung kết năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, năm nay điểm cầu Nghệ An được tổ chức với quy mô nhỏ với sự tham gia của 100 khán giả là giáo viên và học sinh của nhà trường. Tuy vậy, không khí của điểm cầu Nghệ An vẫn hết sức sôi nổi và hào hứng.

MC Khánh Vy là người dẫn chương trình tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Dẫn điểm cầu tại cầu truyền hình Nghệ An là MC Khánh Vy cũng là một cựu học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và nay là MC chính thức của Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

"Sân khấu đầu cầu Nghệ An ngập tràn Rubik, một biểu tượng toàn cầu của trí tuệ và sáng tạo, mà Duy Anh của chúng tôi đặc biệt yêu thích. Khối Rubik tuy ban đầu dẫu có lộn xộn, nhưng nếu nắm được quy luật thì vẫn sẽ đưa được về trật tự. Cũng như cuộc sống tuy còn bao bộn bề, biến động, nhưng với kiến thức, khoa học, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua" - đó cũng là lời gửi gắm dành cho Duy Anh, hãy là một nhà leo núi bình tĩnh tự tin, làm chủ cuộc chơi, với những bước xoay thần thánh, mượt mà và trơn tru như cách mà em giải Rubik. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi chung kết năm nay sẽ là màn so tài của 4 thí sinh, trong đó có hai thí sinh cùng là học sinh Trường chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là em Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Màn cổ vũ tiếp lửa cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh. Ảnh: Đức Anh

Hai thí sinh còn lại là em Nguyễn Đình Duy Anh (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh).

Bước vào trận chung kết, Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh lớp 12A3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có màn giới thiệu ấn tượng.

Điểm cầu xứ Nghệ cũng đã gửi lời cầu thân thương tới Nguyễn Đình Duy Anh. Đó là màn biểu diễn thể hiện sự gắn kết - một nét đặc trưng trong tính cách của những người con xứ Nghệ, cả trong chiến tranh, dịch bệnh, lẫn trong thời bình. Và ngày hôm nay, hào khí của vùng đất địa linh nhân kiệt, khí thế của ngôi trường trứ danh về thành tích học tập, tất cả đã tụ hội về đây, để truyền thêm sức mạnh cho nhà leo núi Nguyễn Đình Duy Anh.

*PHẦN THI KHỞI ĐỘNG:

Đúng 9h phần thi khởi động chính thức được bắt đầu với phần thi đầu tiên của thí sinh Nguyễn Thiện Hải An. Đây cũng là thí sinh giữ kỷ lục với phần thi khởi động với 150 điểm.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng dường như Hải An đã không may mắn ở phần thi này khi em chỉ đạt 70 điểm. Trong khi đó, Việt Thái và Hoàng Anh cùng đạt 80 điểm. Riêng Duy Anh, phần thi này em có 50 điểm. Trong đó có một câu hỏi về Vật lý được ban cố vấn phản biện và khẳng định câu trả lời của em là chính xác.

*PHẦN THI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT:

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khi chỉ có một dữ liệu thí sinh Việt Thái đã đưa ra đáp án là giáo dục trực tuyến nhưng đáp án này đã không chính xác. Ngay sau đó, thí sinh Hoàng Khánh đã đưa ra đáp án đúng là “miễn dịch cộng đồng”. Với chiến thắng này, Hoàng Khánh đã vươn lên dẫn đầu với 150 điểm, Duy Anh đạt 50 điểm, Việt Thái 90 điểm và Hải An là 80 điểm.

Có một chút tiếc nuối cho Duy Anh ở sau phần thi này vì em bị trừ 10 điểm ở phần thi Khởi động. Đến hết phần thi Vượt chướng ngại vật Duy Anh có 50 điểm.

*PHẦN THI TĂNG TỐC:

Bước vào phần thi Tăng tốc, trong phần giải ô chữ, Hoàng Khánh là thí sinh duy nhất có đáp án Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy vậy đáp án này đã không chính xác bởi đáp án đúng là “Bình thường mới”.

Câu hỏi thứ 2 với chuỗi hình ảnh liên tiếp, cả 4 thí sinh đầu có đáp án đúng là “Tiếng Việt”. Tuy nhiên, Duy Anh là thí sinh có đáp án cuối cùng nên chỉ đạt 10 điểm. Câu hỏi thứ 3, cả 4 thí sinh cũng có chung đáp án và lần này Duy Anh được 30 điểm, đứng thứ 2 về thời gian trả lời nhanh nhất. Câu hỏi cuối cùng, với đáp án là “Thầy” cả bốn thí sinh đều trả lời đúng. Tuy vậy, Duy Anh chỉ đạt 10 điểm. Sau phần thi này, Duy Anh đạt 100 điểm, Hải An đạt 160 điểm, Việt Thái 160 điểm và Hoàng Khánh là 250 điểm.

*PHẦN THI VỀ ĐÍCH:

Phần thi Về đích, Hoàng Khánh là thí sinh dự thi đầu tiên và với mức điểm rất cao, Hoàng Kháng đã có lựa chọn “an toàn” với gói 3 câu hỏi đều 10 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên Hoàng Khánh có đáp án đúng về vị Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Câu hỏi thứ 2 về xăng A95, thí sinh Quảng Ninh đã đưa ra đáp án sai. Ở câu hỏi này, Duy Anh đã giành được phần trả lời và có đáp án đúng. Ở câu hỏi thứ 3, với câu hỏi về “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” được triều đại nào sử dụng. Ở đáp án này, Hoàng Khánh đáp án sai. Sau đó, Việt Thái đưa ra đáp án là triều Trần nhưng cũng không chính xác bởi đáp án cuối cùng là triều Lý. Như vậy, ở phần thi này, Hoàng Khánh chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất.

Hải An là thí sinh thứ 2 bước vào phần thi Về đích. Ở phần thi này, Hải An chọn gói câu hỏi với 3 câu mỗi câu 30 điểm - câu hỏi có gói giá trị cao nhất. Câu hỏi đầu tiên, Hải An đã trả lời đúng đáp án “Sóng và máy tính cho em”. Đây là một chương trình được Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 12/9/2021 để hỗ trợ học sinh trong cả nước thực hiện chương trình dạy học trực tuyến. Câu hỏi thứ 2 là một câu hỏi về biển đảo mang tên người anh hùng Việt Nam và với đáp án đảo Ba Bì, Hải An đã không có điểm. Ngay sau đó, Việt Thái đã có đáp án đúng là đảo Phan Vinh. Ở câu hỏi thứ 3 là một câu hỏi về Toán học và Hải An có đáp án rất sớm là số 64 và đây là đáp án đúng. Kết thúc phần thi này Hải An được 60 điểm.

Việt Thái là thí sinh thi thứ 3 ở phần Về đích. Tuy nhiên với câu đầu tiên, Hoàng Khánh đã là người "ăn" điểm khi em có đáp án đúng là nhà thơ Lưu Quang Vũ sau khi Việt Thái trả lời sai. Câu hỏi thứ 2, Việt Thái cũng mất điểm và Hải An đã nhanh chóng lấy được số điểm này. Câu hỏi cuối cùng Việt Thái may mắn chọn một câu hỏi ngôi sao hy vọng và đây là một câu hỏi Tiếng Anh. Và với lợi thế của học sinh chuyên ngữ, Việt Thái đã trả lời đúng câu hỏi này.

Giám đốc Sở Giám đốc và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành động viên em Duy Anh trước phần thi Về đích. Ảnh: Đức Anh

Duy Anh là thí sinh thi cuối cùng ở phần thi Về đích. Trước khi bước vào phần thi này, cổ động viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã gửi lời chúc để Duy Anh bình tĩnh, tự tin ở phần thi cuối cùng. Ở phần thi này, Duy Anh đã chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 30.

Trong câu hỏi đầu tiên về người phụ nữ Việt Nam tài năng ở thời phong kiến, Duy Anh đưa ra 3 đáp án. Trong khi đó đáp án đúng lại là đáp án thứ 2 mà em đã đưa ra trước đó. Câu hỏi thứ 2 là một câu hỏi về Vật lý, Hoàng Khánh đã dành được quyền trả lời và đã trả lời chính xác. Câu hỏi cuối cùng, Duy Anh đã chọn Ngôi sao hy vọng và đây là một câu hỏi ngoại ngữ và Duy Anh đã không có điểm và với 3 câu trả lời sai, Duy Anh chỉ còn 60 điểm. Và ở câu hỏi này không có thí sinh nào trả lời đúng.

Các cổ động viên tiếc nuối cho Duy Anh.